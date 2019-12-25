怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

▲孫女結婚，奶奶躲在門後偷看。（圖／翻攝自微博／独力怪姐姐）



實習記者賴韻如／綜合報導

被爺爺奶奶疼愛是世界上最幸福的事情！近日一名女網友在微博分享了一張照片，她表示自己結婚當天在家中梳化時，奶奶竟因為不捨，偷偷地躲在門後偷看。這賺人熱淚的一幕也被當天的攝影師捕捉下來，不少網友紛紛留言表示「想奶奶了...」。

據《搜狐》報導，江蘇南京一名王姓女子因為父母離異，從小就由奶奶帶大，所以和奶奶感情非常要好。她表示，「結婚當天，我在家中化妝準備時，朋友發現我的奶奶竟在一旁房間的床邊偷看，於是趕緊叫她出來，但奶奶說她怕打擾到我們年輕人，也怕我們嫌棄她老了，於是急忙把房門關上，幸好這一幕被一旁的攝影師捕捉下來。」

▲▼女網友從小就和奶奶感情非常要好。（圖／翻攝自微博／独力怪姐姐）



照片一曝光後就湧入大票網友留言按讚，大家噴淚表示，「瞬間淚崩」、「這個畫面也太好哭了吧」、「想奶奶了...」、「被老人疼是這個世界最幸福的事情」、「好想奶奶...小時候一直是奶奶照顧我，謝謝奶奶陪我長大」、「奶奶是我一開口就會流淚的漢字」、「可愛的奶奶，過年回家多陪老人家聊聊天吧！」、「百善孝為先，終於年底了，我終於可以回家看奶奶了」。

有不少網友分享自己的遺憾，不捨表示「有奶奶的真的要好好珍惜！」，「陪我長大的是我奶奶，只是她看不到我結婚了，我長大了，我工作了，我有男朋友了，可是我奶奶再也看不到了。」