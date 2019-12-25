　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲孫女結婚，奶奶躲在門後偷看。（圖／翻攝自微博／独力怪姐姐）

實習記者賴韻如／綜合報導

被爺爺奶奶疼愛是世界上最幸福的事情！近日一名女網友在微博分享了一張照片，她表示自己結婚當天在家中梳化時，奶奶竟因為不捨，偷偷地躲在門後偷看。這賺人熱淚的一幕也被當天的攝影師捕捉下來，不少網友紛紛留言表示「想奶奶了...」。

據《搜狐》報導，江蘇南京一名王姓女子因為父母離異，從小就由奶奶帶大，所以和奶奶感情非常要好。她表示，「結婚當天，我在家中化妝準備時，朋友發現我的奶奶竟在一旁房間的床邊偷看，於是趕緊叫她出來，但奶奶說她怕打擾到我們年輕人，也怕我們嫌棄她老了，於是急忙把房門關上，幸好這一幕被一旁的攝影師捕捉下來。」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網友從小就和奶奶感情非常要好。（圖／翻攝自微博／独力怪姐姐

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

照片一曝光後就湧入大票網友留言按讚，大家噴淚表示，「瞬間淚崩」、「這個畫面也太好哭了吧」、「想奶奶了...」、「被老人疼是這個世界最幸福的事情」、「好想奶奶...小時候一直是奶奶照顧我，謝謝奶奶陪我長大」、「奶奶是我一開口就會流淚的漢字」、「可愛的奶奶，過年回家多陪老人家聊聊天吧！」、「百善孝為先，終於年底了，我終於可以回家看奶奶了」。

有不少網友分享自己的遺憾，不捨表示「有奶奶的真的要好好珍惜！」，「陪我長大的是我奶奶，只是她看不到我結婚了，我長大了，我工作了，我有男朋友了，可是我奶奶再也看不到了。」

ET快訊
政見會／韓國瑜談罷韓動員「香港人、外縣市來遊行 」
植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了
政見會／韓國瑜回擊蔡英文：你當網軍是199吃到飽嗎
政見會／蔡英文開場狂酸韓國瑜：坐在浴缸卻當大海
快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」　公司回應了
LIVE／二次交鋒！　2020總統政見會登場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「俠盜獵車手」變反送中戰場　陸港玩家扮「鎮暴、示威」廝殺

忘帶便當盒！他用「數學」神解決　網笑翻：終於有人看懂數學課本了

上海監獄揭「外籍服刑人的一天」洗白　歡度聖誕還演懺悔舞台劇

怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

《反滲透法》拚三讀　國台辦批民進黨「開民主倒車」

美《國防授權法》查北京干預大選　國台辦批民進黨「諂媚貼靠」

女大生看中醫想長高！醫師竟開處方「跟我嘿咻就行」…她無奈脫了

反滲透法跨年前拚通過！中國台灣網：陸將成台灣「準敵國」

習近平囑託林鄭月娥「辦好香港事情」：支持林鄭下一步工作設想

惡男暴打長髮女被制止還嗆「去報警啊」　她脫困自己追上去討巴掌

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

「俠盜獵車手」變反送中戰場　陸港玩家扮「鎮暴、示威」廝殺

忘帶便當盒！他用「數學」神解決　網笑翻：終於有人看懂數學課本了

上海監獄揭「外籍服刑人的一天」洗白　歡度聖誕還演懺悔舞台劇

怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

《反滲透法》拚三讀　國台辦批民進黨「開民主倒車」

美《國防授權法》查北京干預大選　國台辦批民進黨「諂媚貼靠」

女大生看中醫想長高！醫師竟開處方「跟我嘿咻就行」…她無奈脫了

反滲透法跨年前拚通過！中國台灣網：陸將成台灣「準敵國」

習近平囑託林鄭月娥「辦好香港事情」：支持林鄭下一步工作設想

惡男暴打長髮女被制止還嗆「去報警啊」　她脫困自己追上去討巴掌

政見會／「網軍是199吃到飽？」、「貪汙每天含豬膽」…韓國瑜18大金句一次看！

好好的貓咪不當…這隻堅持要當帽子　瘋狂迷戀主人的頭皮味道

全年獲多項獎項肯定　台灣中油期能永續經營發展

驚！孩子的「這2種特質」…可能是自閉症？

《反滲透法》蔡英文拚年底過關　王金平：不符合民主體制和憲政程序

政見會／韓國瑜：特偵組查總統、部會貪污　進牢每天早上就嚐「豬膽」

台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

政見會／蔡英文4大司改進展　將推「國民法官」、「法治教育」

盧秀燕撤中火2機組許可證　環團大讚合理合法：執行藍綠夢想

政見會／宋楚瑜談《魔獸世界》很好玩　網笑「無情工商」：選總統邊接業配？

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

老公癱瘓22年！她「帶夫改嫁」新歡點頭了

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

5兄妹遺產大戰　父母骨灰被當垃圾丟掉

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

用熱水泡腳！他「整隻腳發黑截肢」

不捨孫女出嫁！嬤「躲門縫偷看」

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧

平安夜香港多區示威！　防暴警發射催淚彈

12歲少女肺部破洞了…元兇竟是水

陸男拒絕當兵慘了　7大懲罰封殺

惡男暴打長髮女　她脫困還追上去討巴掌

更多熱門

相關新聞

陸《密碼法》2020年1月1日實施！

陸《密碼法》2020年1月1日實施！

大陸將於明年1月1日實施《中華人民共和國密碼法》（下稱《密碼法》），將網絡密碼分成核心密碼、普通密碼和商用密碼3類，並規定將由國家統一管理，全面掌控所有網絡訊息。其中，法規中最高民事罰款100萬人民幣（約430萬港元）或被判刑。

志玲姊姊結婚了！嫁妝算女方的 還是夫妻的共有財產？｜行動法庭 第45集

志玲姊姊結婚了！嫁妝算女方的 還是夫妻的共有財產？｜行動法庭 第45集

他嘆「婚宴文化」是陋習　網有感：噁心

他嘆「婚宴文化」是陋習　網有感：噁心

「江歌案」後續！她改名變網紅

「江歌案」後續！她改名變網紅

走向高收入　陸社科院：2021到2025

走向高收入　陸社科院：2021到2025

關鍵字：

祖孫大陸出嫁結婚奶奶

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面