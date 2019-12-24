寶島通訊民調／台北、高雄六都滿意度墊底　63.6%贊成罷免韓國瑜

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

距離大選剩下18天，部分市長紛紛請假拚選舉，是否因此影響施政滿意度引發外界關注。根據寶島通訊社24日公布最新民調顯示，六都市長滿意度的部分，民眾對於新北、桃園、台南市長的滿意度通通超過七成，反觀台北、高雄市長柯文哲與韓國瑜的不滿意度皆超過六成，寶島通訊社推斷，可能是「不務正業」的印象，決定了北高市民對市長的主要觀感。另外，有63.6%贊成罷免韓國瑜。

根據寶島通訊社最新調查顯示，六都市長滿意度的部分，民眾對於柯文哲、韓國瑜的不滿意度高達66.6%、66.4%，滿意度則分別為28.2%、32.4%；新北、桃園、台南市長的滿意度分別為79.4%、74.3%、71.4%，尤其新北市民對市長侯友宜的不滿意度僅有7.7%；台中市長盧秀燕則獲得34.8%滿意度，不滿意度為59.8%。

▲寶島通訊民調。（圖／寶島通訊提供，以下同）



寶島通訊社認為，整體施政表現滿意度韓國瑜、柯文哲雙雙墊底，「不務正業」的印象決定了北高市民對市長的主要觀感。韓國瑜任職僅10個月就請長假選總統，並且拒絕出席議會捍衛自己提出的首次總預算，施政滿意持續低盪；柯文哲部分，導因於8月起民眾黨的組黨，市長、市政的形象被黨主席、黨務高度取代，而民眾黨成立至今，政黨定位不夠鮮明，原先結盟對象親民黨主席宋楚瑜又公開批評，流失綠、橘支持結構。

在六都整體建設與去年相比有無退步的部分，有73.0%桃園市民認為「進步」，為六都之冠，認為「退步」的民眾為18.2%；新北市也獲得67.7%民眾認同「進步」，值得注意的是，認為「退步」的民眾僅8.4%，為六都最少。

再者，台北、高雄分別有60.4%、62.8%民眾認為「退步」，在六都中雙雙墊底，認為有進步的民眾為25.1%、33.9%；台南有61.0%民眾認為「進步」，19.3%民眾認為「退步」；台中有56.3%民眾認為「退步」，33.5%民眾認為「進步」。

在行政效率與去年相比有無退步的部分，認為「進步」的民眾在新北、台南、桃園分別為61.7%、55.6%、65.3%，領先台中、台北、台南的33.6%、25.7%、31.9%，且認為台中、台北、台南行政效率「退步」的民眾達52.1%、54.6%、61.3%。

至於民眾對六都市長未來三年施政是否有信心，新北、桃園、台南分別獲得77.0%、72.6%、68.7%的高支持度；台中、高雄、台北則僅獲得36.2%、32.3%、27.3%支持，且分別有60.4%、66.1%、69.0%民眾對市長未來施政沒信心。

另外，在是否贊成罷免高雄市長韓國瑜的方面，有九成高雄市民會去投票，包括63.6%民眾投贊成罷免票，27.78%民眾投反對罷免票，有6.6%民眾不會去投票，其餘2.1%無意見。

本次民調由寶島通訊委託思維策略公司進行，調查範圍包括台北市、桃園市、新北市、台中市、台南市、高雄市，調查對象為全國六都年滿20歲以上具有投票資格的民眾，調查時間從2019年12月11日至12月13日，調查方法與抽樣設計採用網路主動發放，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目做雙重認證，確保資料的正確性與可靠性。另外，針對回收有效樣本會依照內政部人口統計資料（2019年8月）進行加權調整達到比例一致性。

其他人也看了這些…

►「分裂投票」韓國瑜最危險 民進黨區域立委30.2%有機會拼過半

►「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.% 宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%

►蔡英文46.6%領先韓國瑜 這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜



►超越藍綠，就靠她了