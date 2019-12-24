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揚棄庶民經濟！柯文哲：庶民經濟正拖垮台灣經濟、社會進步

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▲▼柯文哲,民眾黨「與市長有約青創耶誕趴」。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲出席民眾黨「與市長有約青創耶誕趴」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲24日晚間出席民眾黨「與市長有約青創耶誕趴」活動。第一階段的討論中，近來頻頻下鄉的柯文哲表示自己有一個心得，大家常說台灣需要庶民經濟，可是沒有想到的是，「庶民經濟正在拖垮整個台灣的經濟、整個台灣的社會進步，這是我現在的想法」。

柯文哲表示，環南市場明年3月要開幕，這個月去做開幕前最後視察時發現，裡面有1300攤，但常看到2個70歲以上的老夫妻，每天都到那攤位，但那攤位一天獲利應該不超過500塊，一天500元、30天15000，「我就很想跟他們講說，我說我開一家公司，你什麼都不要賣，我僱你，我一個月給你15000，不要再顧攤了，我把1300攤掃掉降到剩下1/4，攤位變大、商業模式改變，效率更高」。

「我再講什麼？我現在看到台灣經濟上一個問題，我們讓大量人工再做非常沒有效率的事。」柯文哲說，如果可以用一個很有效率，如果一個生意可以養活1萬人，那我們同樣的生意假設用1/4的人就做得出來，我可以控制在1500人，「本來需要1萬人，現在只要2500人做就好，其他7500人我給你錢，但你什麼事都不要做，可以控制很多人力去做其他事」。

「我講一個故事，我這次被議會關說，因為我說這什麼時代誰還在看報紙，下令不准定報紙， iPad拿出來yahoo新聞看一看就好買報紙幹什麼？」柯文哲說，就有議員來拜託，說送報紙的很可憐，每送一份報紙可以賺1塊錢，現在一下取消，這些人完全沒有收入。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲說，如果他是私人企業，「我給你2塊錢你什麼事都不用做，我損失3元而已」，這樣聽得懂嗎？所以後來發現一個問題，台灣常說他好可憐喔要庶民經濟，「可是沒有想到，庶民經濟導致整個台灣有一大堆人在做很沒效率的工作，損耗整個國家」。

柯文哲認為，先進國家都用很少數的人就可以做完其他事，寧可讓付薪水給那些人但什麼事情都不要做，「因為他可以空出力氣去做其他創新，所以我發現，台灣不是在強調庶民經濟，台灣要進行一場經濟轉型、經濟升級」。

「我覺得2019如果要選台北市最大的進步，我會挑南門市場中繼市場開幕。」柯文哲說，那個大概是目前全台灣最乾淨的市場，甚至嚴格到要求賣魚的攤子地上不可以有水，「怎麼會有這麼奇怪的規定？我說乾淨乾淨，要乾才能淨，我已要賣魚的攤子地上沒有水，這樣才會乾淨」，如果像南門市場他很乾淨，效率很高。

柯文哲接著再舉台北花卉市場為例，目前大概97%的花還要進花卉市場再批發，「可是你看日本關西的花卉市場，70%的花式沒有進批發市場，因為金流跟物流很直接從產地送到花農去」，日本關西的花卉市場只是網路的平台而已，為什麼花要批到批發市場再批發？網路上有照相有什麼，不用看到花可以直接買。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲說，自己花了140億蓋第一果菜市場跟魚市場，未來蓋好後，它的商業模式絕對不是現在這樣，如果還是一樣的話就表示失敗，「慢慢台灣要面臨一場經濟轉型，我們要揚棄庶民經濟，我們要開始產業升級，我寧可讓少數人把工作做完，就算不要做我發錢給你也可以，可是可以空下很多人力去做其他事」。柯說，創新工作本來就是10個有9個失敗，要讓一個國家留下足夠的人力，才有辦法做創新。

柯文哲表示，明年2月12日環南市場開幕後，如果還把以前的商業模式再帶回來，這不行，如果商業模式改變，根本不需要1300攤，「我真的寧可300攤就可以把1300攤的工作做完，寧可付錢給你不要做事」，不過我還在思考，如果不要1300攤的時候，那些人沒有收入該怎麼辦，還沒有很成熟的概念，「不過我要講就是，庶民經濟正在拖垮整個台灣的經濟跟社會進步，不服氣可以舉手」。
 

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