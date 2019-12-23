「一周慢跑一次不夠」...9大錯誤運動觀念　你犯了幾個？

▲各種運動都有不同的訓練效果，但要注意姿勢及時間。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

大家都知道運動對身體很好，不過愛爾蘭都柏林大學三一學院（College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin）副教授及物理治療師雪莉（Sherry Boterik）出面錯誤的運動觀念。

一、健康的人不需要運動：錯，根據2000年的論文表示，如果不持續運動，心血管功能、體力及耐力都會下降。

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二、整天站著的人不用運動：錯，雖然整天站著比整天坐著好，但還是應該要每周運動150分鐘並且達到流汗的效果才是真的健康。

三、運動只要10分鐘以上就好：錯，根據美國衛生及公共服務部2018發表的「國民健康指引」雖然說只要超過10分鐘以上的身體活動就夠了，但其實最好持續30分鐘，或是短時間卻會喘的運動，一日維持3至5次。

四、生病就不要運動：錯，心臟病或慢性疾病的患者更需要運動，只是需要醫生或物理治療師教導適合的運動。

五、年紀大運動不好：錯，人們老化的原因，通常是因為沒有運動，尤其是老人家更需要增加肌肉量及肌耐力。

六、運動就會瘦：錯，運動和減肥並不能劃上等號，有些人反而會因為運動而產生食欲，增加食物的攝取量。想要瘦還是要從正確的飲食觀念著手。

七、一周慢跑一次不夠：錯，根據2019年11月新發表的研究，每周一次50分鐘的慢跑，能降低罹癌及因為心臟病死亡的機率，時速以8至13公里為佳。

八、懷孕就不要運動：錯，有些母親在懷孕時會過胖，甚至產生妊娠糖尿病的情形，為了母子健康，適度的有氧運動或瑜珈能夠幫助生產及舒緩身體的不適。

九、身體不舒服時別運動：若是發燒及身體疼痛、過於疲倦時的確不要運動，但老人家住院時，若不在床上做輕微的運動，可能會造成肌肉流失，需視情形，由醫生決定是否運動。

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