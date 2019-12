「一周慢跑一次不夠」...9大錯誤運動觀念　你犯了幾個？

▲各種運動都有不同的訓練效果,但要注意姿勢及時間。(圖/pixabay)

圖文/周刊王

大家都知道運動對身體很好,不過愛爾蘭都柏林大學三一學院(College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin)副教授及物理治療師雪莉(Sherry Boterik)出面錯誤的運動觀念。

一、健康的人不需要運動:錯,根據2000年的論文表示,如果不持續運動,心血管功能、體力及耐力都會下降。

請繼續往下閱讀...

二、整天站著的人不用運動:錯,雖然整天站著比整天坐著好,但還是應該要每周運動150分鐘並且達到流汗的效果才是真的健康。

三、運動只要10分鐘以上就好:錯,根據美國衛生及公共服務部2018發表的「國民健康指引」雖然說只要超過10分鐘以上的身體活動就夠了,但其實最好持續30分鐘,或是短時間卻會喘的運動,一日維持3至5次。

四、生病就不要運動:錯,心臟病或慢性疾病的患者更需要運動,只是需要醫生或物理治療師教導適合的運動。

五、年紀大運動不好:錯,人們老化的原因,通常是因為沒有運動,尤其是老人家更需要增加肌肉量及肌耐力。

六、運動就會瘦:錯,運動和減肥並不能劃上等號,有些人反而會因為運動而產生食欲,增加食物的攝取量。想要瘦還是要從正確的飲食觀念著手。

七、一周慢跑一次不夠:錯,根據2019年11月新發表的研究,每周一次50分鐘的慢跑,能降低罹癌及因為心臟病死亡的機率,時速以8至13公里為佳。

八、懷孕就不要運動:錯,有些母親在懷孕時會過胖,甚至產生妊娠糖尿病的情形,為了母子健康,適度的有氧運動或瑜珈能夠幫助生產及舒緩身體的不適。

九、身體不舒服時別運動:若是發燒及身體疼痛、過於疲倦時的確不要運動,但老人家住院時,若不在床上做輕微的運動,可能會造成肌肉流失,需視情形,由醫生決定是否運動。

更多 CTWANT 報導

更強東北季風「低溫下探14度」!周末雨襲全台 跨年要看巴逢颱風臉色

【孤老天使1】扛債百萬還顧30獨居老人 他自豪「最富有」

外送小哥「殺紅眼」舉刀怒刺店員 導火線竟是一個「差評」