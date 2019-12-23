扛債百萬租屋過活！他照顧30獨居老人每月送餐600份...自豪說：我最富有

▲梁清松夫妻倆人為了照顧獨居老人，每天送出熱騰騰的便當給老人吃，風雨無阻。（圖／宋岱融攝）

圖文／周刊王

在高雄路竹開小吃店的梁清松夫妻，因家道中落扛債數百萬元，僅能租屋過日，但一家人還是不減助人熱情，7年來除了每個月送出近6百份午晚餐，幫助數十位獨居老人食用，更已提供2萬7千多份待用餐，還成立粉絲團整合物資，讓這份愛的暖流持續擴大。

12月11日清晨5點左右，氣溫15度，天空才剛露出魚肚白，梁清松和妻子穿著厚重的衣服，已經在洗菜、切菜，趁著上午小吃攤只有幾名熟客，梁清松熟練的將洋蔥蛋、青椒肉絲、高麗菜等下鍋熱炒，熱騰騰的菜頭雞腿洋參湯也在滾著，夫妻倆希望帶給老人家大大的滿足和健康。

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▲梁清松對待老人除了送餐外，更像是自己的長輩般，視如己出，每天噓寒問暖。 （圖／宋岱融攝）

「這些老人像是我的長輩、親人，還有一份割捨不掉的感情，已經放不下他們。」梁清松一直忙到中午，好不容易放下手邊的工作，開口說：「出錢我可能沒有辦法，但讓老人家們三餐溫飽我可以做到。」就是這樣的拚勁，一肩扛起陌生老人的溫飽，持續7年不間斷。

今年52歲的梁清松，生活並不寬裕，早在40年前就跟著爸爸在海產店學習，後來因為開店生意不好，負債數百萬元，梁清松和妻子樂觀面對，省吃儉用還債，目前仍租屋過活，日子雖然清苦，他仍舊瀟灑的笑著說：「我是最富有的。」

▲梁清松夫妻每個月送出近6百份午晚餐，7年以來更已提供2萬7千多份待用餐。（圖／宋岱融攝）

路竹區公所社會課課長陳木村表示，梁清松夫婦的愛心感動很多人，許多居民都自動自發提供物資和食材，希望更多的老人受惠。路竹地區的老人約三、四百名，獨居者有四十多位，需要照顧的約30位左右，梁清松每天照顧這些老人午晚餐，還可掌握老人的狀況，社會課也盡全力協助，希望梁清松「愛的力量」能夠發揮極致。

3年前，梁清松還利用臉書設立「路竹有愛、愛在路竹」（路竹雙生物資轉運站）粉絲團，提倡物盡其用，除了服務共餐及送餐給獨居長輩，夫妻倆還整合外界捐贈多餘的物資，分享給需要的人。每當有人需要協助時，梁清松總是站在第一線，展現人間處處有溫情的一面。

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