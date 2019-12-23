健腹輪一次30下！5歲男童想當拳王　2個月「打拳、踢腿」練出腹肌

▲ 學遠才5歲就已經有腹肌 。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸遼寧葫蘆島5歲男童「學遠」從小就對拳擊很有興趣，希望未來能成為一位「拳王」。父親為了培養他的天分，於是開始教他一些拳擊基本動作，並每天訓練他運動，沒想到才經過短短2個月時間，學遠現在不但能連續做幾十下伏地挺身，也能展現爆發力十足的「打拳、踢腿」等動作，甚至已經練出了結實腹肌。

據《澎湃新聞》報導，學遠的父親表示，兒子一直都很很喜歡觀看搏擊相關的影片，立志要當名拳王，剛好兒子的骨骼也蠻適合練武，於是決定培養他的天份，從2個月前開始訓練他運動，並傳授幾招拳擊的基本動作，如今學遠不但可以連續做幾十個伏地挺身，推健腹輪也可以一口氣推2、30下，拳擊的基本動作都學會了，就連腹肌也練出來了。

▲ 學遠能一次做幾十下伏地挺身，也能一口氣推2、30下健腹輪 。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

學遠父親提到，兒子如果沒有戴上拳擊手套時，看起來就是特別和藹又可愛的一個孩子一樣天真可愛，不過戴上手套後，就會馬上變身成充滿氣勢的小拳王。從父親拍攝的影片也可以看到，學遠用銳利又帶著稚氣的眼神對著鏡頭說道，「我戴上拳套後，不會因為你是我爸，而對你手下留情」，接著就開始與父親練起了搏擊。

不少網友看完影片後，都紛紛在下方留言大讚，「少俠天生骨骼驚奇、器宇不凡，是個絕對的練武奇才」、「人家5歲已經有一身肌肉，再看看我的三層肥肚…覺得好丟臉」、「發揮得很好，期待他的未來。」





▲ 學遠做起「踢腿、打拳」等基本動作爆發力十足。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

也有許多人擔心學遠還沒完全發育，這麼早就開始訓練肌肉，可能會對生長帶來影響，「就這樣練下去，怕是要長不高了。」、「這爸爸希望兒子一輩子當個矮子嗎？」、「這樣不好吧，肌肉的形成需要睾酮素，這玩意需要雄性激素，這麼小的年纪刺激雄性激素，怎麼可能會對身體好。」對此，就有人解釋，「我知道有很多運動員都是從小就開始訓練，而他們長大以後依然高大壯碩，並沒有因為鍛鍊就長不高。」

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