買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

▲買了多年彩券，他終於中獎了 。（示意圖／www.pakutaso.com）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省蘇州市一位宋姓男子買了多年彩券，總期望自己有一天能中大獎。日前，他終於好運上身中獎了，爽中了3000元人民幣（約新台幣1.3萬元），當場嗨爆立馬將中獎的彩券拍照，上傳社交軟體發文炫耀，沒想到，第二天去領獎金時，卻被告知錢已經被領走了……。

綜合陸媒報導，通過查詢，宋男得知，自己購買的彩券已於前一天在另一家彩券行被兌換，好不容易中獎的他立即驚呆，趕緊報警求助。隨後，警方找到了這家彩券行孫姓女店主。

孫女得知了來龍去脈，才發現整件事情完全是一個烏龍。她開了彩券行多年，認識很多老主顧，因此就以自己的店創建了一個群組，方便大家交流。事發前一天，她在群組裡看到有一個尤姓網友發了一張中了3等獎的彩票，考慮到群裡人數比較多，怕有人冒領，出於好意主動聯繫了對方。

▲男子社交軟體上曬中獎彩券照片，次日錢被盜領。（圖／翻攝自微博）

這時，尤男聲稱，彩票是自己購買的。因此，孫女就通過微信，給對方轉帳了3000元獎金。

真相大白後，警方找到了冒領獎金的尤男，依法行政拘留了他。警方提醒，在彩券中獎之後，不要將彩券展示到朋友圈或者其他公開場合，以免被他人盜領。

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