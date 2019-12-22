女欲匯68萬給「香港男」　警分享網戀詐騙案例...她一聽夢醒了

▲士林警方與女銀行員熱心幫忙阻匯。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林區一名穿著時尚性感的林姓女子12日中午到天母中國信託銀行打算匯款港幣17萬元，行員細心詢問她匯款用途，她表示要匯款到香港拍賣當地海關查扣的貨品，但卻不認識中間介紹的香港男子，行員研判是常見的網路境外詐騙，聯絡轄區士林警方聯手阻匯，成功幫這名女子攔下新台幣約68萬元的辛苦積蓄。

▲士林警方與女銀行員熱心幫忙勸說陷網路戀情騙局的女子。（圖／記者張君豪翻攝）

士林分局蘭雅所警員到場後，警方先詢問林姓女子匯款目的，林女表示因網路結識一名男子要購買香港海關拍賣貨品，才打算向她借款，但當警員詢問她是否認識這名男子時，林女卻答不出來網遇對象細節。

警方只好委婉向女子分享眾多民眾陷入跨國網路戀愛卻悽慘受騙的案例，打算匯款的林女才驚覺遭到詐騙，這才取消匯款念頭。士林警方藉此呼籲民眾，網路交友陷阱多，詐騙集團常謊稱要投資，要求民眾配合匯款到指定戶頭，騙取民眾財產後遂消失無蹤。民眾如無法判斷談話真偽內容，可撥打165反詐騙專線諮詢。

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