三大電信送聖誕禮物！中華電信大加碼　綁約買iPhone降幅達6000

圖文／周刊王

三大電信最近陸續祭出年末買iPhone的加碼優惠，遠傳推出買今年新款iPhone加贈AirPods2無線耳機的優惠，而台灣大哥大和中華電信則是針對去年上市的iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max購機直接降價。其中，台灣大哥大此波降價優惠僅限iPhone XR、iPhone XS Max兩款。而中華電信則是三款都有，但中階款iPhone XR僅提供最高容量256GB降價促銷，此限時優惠自即日起至明年1月1日止。

中華電信年末iPhone購機資費表，以綁約36個月為例。（圖／中華電信提供）

中華電信表示，消費者申辦iPhone XS、iPhone XS Max，選擇月繳999元或1,199元，均可享購機折價6,000元；若選擇月付1,399元以上資費，更可折抵到8,000元之多！該公司並同時調降三款機種的售價，以租期36個月、月付999元為例，iPhone XR-256G（原購機價$15,500降至$13,500）、iPhone XS-512G（原購機價$30,300降至$24,300）、iPhone XS Max-512G（原購機價$33,300降至$27,300）等指定機型專案價，最高降幅達6,000元。

此外，中華電信在「雙12購物節」推出iPhone XS、iPhone XS Max單購機折價2,000元的限時優惠，也延長優惠活動時間，包括iPhone XR 256G、iPhone XS 512G、iPhone XS Max 512G單購機，可同享最高降價達4,000元優惠。

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