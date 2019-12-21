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對手深耕30餘年　蔡沐霖「直搗深藍鐵票倉」：要選就要選本島最硬！

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▲▼民進黨新北市立委參選人蔡沐霖出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市立委候選人蔡沐霖。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

民進黨新北第9區立委候選人蔡沐霖從徵召提名至今，已經屢次受邀參加《大政治大爆卦》、《新聞深喉嚨》、《週末深喉嚨》等政論節目，他表示自己並不是想像葉問一樣要「打10個」，而是他做為立委候選人，就應該不分黨派地向全國民眾傳達正確的施政理念，「要上就上政論最硬！要選就選本島最硬！」

蔡沐霖在臉書上表示，他參加政論節目已經超過10次、辯論政見20個小時，為的就是不分黨派、不分族群地和每一位選民對話，「民進黨做為負責任的執政黨，應該向不分黨派的全國民眾傳達正確的施政理念，立委提名人更是責無旁貸，應該勇於直球對決，對抗錯假訊息和謠言，為護國保台的理念而論辯！」

即便中永和是對手林德福深耕幾十年的深藍鐵票區，但是他「要選就要選本島最硬」；他也表示，選戰倒數3個星期，只要行程允許，他都會持續和選民對話，努力爭取選票，直到勝選的那一天。

事實上，林德福已經在中永和地區已深耕了30多個年頭，他平時勤跑基層，地方上大概無人不認識他，他也能夠叫出80%居民的名字，民意基礎非常紮實。

蔡沐霖曾在接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，「我參選，代表的是新世代的想法。」即使他無法在短時間內叫出所有居民朋友的名字，但他相信自己能夠把新的思維注入老永和，讓永和邁向全新的道路。

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