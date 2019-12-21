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台柱主持人「阿國」驚爆約砲持毒　夜店外錯愕遭逮！警廣回應：已經離職了

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▲▼警廣主持人「阿國」(右)。（圖／翻攝自Facebook／Pbs警廣會客室）

▲警廣主持人「阿國」(右)。（圖／翻攝自Facebook／Pbs警廣會客室）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

警廣電台人氣主持人「阿國」洪宗適曾奪下數座金鐘獎，但卻驚傳日前持毒約砲被逮，震驚警界高層。對此，警廣稍早也回應，阿國18日落網當天即以個人生涯規劃為由提出辭呈，現已辦妥離職手續，後續如相關機關需要，警廣將配合調查、辦理。

台北市警方18日執行網路緝毒，鎖定一名想要約砲、且暗示有毒品「助興」的網友，隨後雙方便相約在松仁路一家夜店附近碰面，隨後警方確認身分，該名在網路上要約砲的男子，就是警廣主持人阿國，待他拿出毒品後，立即表明身分將其逮捕；阿國見到前來赴約的男子竟是警員，臉上滿是錯愕，當場愣住乖乖就範。

阿國在警廣主持節目20多年，風格幽默親切，以開場白「打給厚！哇阿國啦！」以及口頭禪「天黑了，記得打開光明燈」吸引不少粉絲，由於其節目時段正逢下班尖峰時間，陪伴著開車族度過下班後的時光，其知名程度就連于美人都被圈粉，還說「台北開車有誰不認識他？」

為人謙和的阿國在警界小有名氣，不但是金鐘獎常勝軍，還曾參與多次預防犯罪活動，建立鮮明的反毒形象，不料此次卻捲入持毒約砲風波，讓警界好友震驚萬分。

對此，警廣則回應，「阿國」洪宗適為約僱人員，並非警察、公務人員，其經警方查獲涉毒後，洪已於18日離職，「洪員發生此事，自毀前途，本台深感痛心與遺憾，會全力配合檢調機關調查，並將強化考核工作及法制風紀教育。」

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▼警廣回應，阿國18日被逮當天就已經請辭。（圖／翻攝自Facebook／Pbs警廣會客室）

▲▼警廣主持人阿國驚傳約砲持毒。（圖／翻攝自Facebook／Pbs警廣會客室）

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