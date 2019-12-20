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觀見、關鍵 -- 復興商工2020元旦展　體會年輕學子傑出的創作能力

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復興商工（圖／復興商工提供）

▲復興商工校長王志誠(左2)。（圖／復興商工提供）

文／孟怡君老師提供

全世界最大學生美展
走過一甲子，以培養設計人才聞名的復興商工，今年以「觀見關鍵」作為2020年畢業展系列主題，首先登場的是十二月二十日至二十一日在該校校區的元旦展。展覽內容包羅萬象，由高三廣設、美工、美術、室設與資料處理等科應屆畢業同學參與，展出領域包括空間設計、產品設計、媒體傳播、視覺設計、包裝設計、文創商品、數位應用、繪畫藝術等逾2萬多件的作品，堪稱是目前全世界最大的單一學校學生美展。

發展核心素養，走在時代前端
為了因應108課綱以核心素養作為新課綱課程發展主軸，教育部要求每一所高中職必須依據學校願景和特色，著重培養學生在生活情境中，真實運用知識的學習表現。復興商工校長王志誠表示，其實早在多年前，本校早已重視學生在知識、能力、態度，與實際生活的連結，因此學校規劃課程時便以專題、實作、探索體驗為主，除了平時有各種作業展之外，還有元旦展，師生美展及畢業展等年度重要展覽，無一不是在為適應現在生活及面對未來挑戰所做的準備。校長也勉勵學生持續追夢、永不放棄，用不懈的努力讓自己的才華被全世界看見。

請繼續往下閱讀...

原來，他們都畢業於復興商工！
無論是甫宣布與創作經典魔幻小說《天橋上的魔術師》的作家吳明益合作推出圖像版的國內知名漫畫家莊永新；還是近來因獨特創意和高規格製作，引發外界矚目，短短一周內便破百萬點擊的星宇航空最新釋出機上安全宣導動畫影片《星探者》的設計者莊禧善；又或是奪下第56屆金馬獎最佳動畫短片的王登鈺所執導的《金魚》；另外，鼎泰豐與新加坡連鎖麵包品牌麵包物語的御用空間設計師，更是台灣設計美食街數量最多的人，還讓台北101苦等他五年的宋毅，他們全都畢業自復興商工。這所歷史悠久，既傳統又創新的美術工藝設計學府，已為國家培育出不少的傑出人才，他們遍及各個領域，成為該領域的佼佼者，更加證明復興商工的教育理念歷久彌堅，實力不容小覷。

榮獲 108 年資訊月全國海報第一名
不久前，術三孝陳妃筠同學參加 108 年資訊月全國海報徵選，榮獲第一名的佳績，她以簡單的造型與構圖，集結成龐大且豐富的內涵，十分契合海報主題「解密未來」，且整體視覺集中，色彩繽紛、生動有趣，充分結合了多元化的古典立體派與現代平面設計風格，織繪成一幅含意深遠又平易近人的海報，而此項作品亦會在本次元旦展中展出，歡迎蒞臨現場參觀。

繽紛色彩，插畫人生
廣三愛班插畫組同學使用默劇演員卓別林在電影摩登時代中溜冰的場景，整幅以黑白色調來凸顯當年電影畫面，並用詼諧浮誇的動作和幽默有趣的表情來做呈現，細節上則運用了黑線勾勒等花紋圖騰來做點綴，讓整體增添了不少豐富感。至於綠野仙蹤這幅畫作中，學生們異想天開地使用四格的分法來構圖，讓獅子、機器人、稻草人和桃樂絲，彼此之間充滿互動性，再加上配色亮麗，整體看起來似乎更為活潑可愛，無形中也讓這部既是經典電影同時又是著名繪本的故事，更廣為人所熟知了。除了這些得獎作品外，還有許許多多十分精采的作品，歡迎各界人士能撥冗前來參觀，體會年輕學子傑出的創作能力。其中廣三和以「星禮話」為主題的策展得到許多好評。學生表示：我們希望挑選禮物不該成為大家的煩惱，應該充滿期待去為對方準備他內心最珍貴的禮物。最珍貴不一定是最昂貴的，我們希望禮物充滿送禮者與收禮者獨一無二的回憶，彼此都能說出自己的星禮話。

復興商工元旦展活動

展出時間：
108 年 12 月 20 日，8:00-21:00
108 年 12 月 21 日，8:00-12:00

展出地點：復興商工校內(新北市永和區秀朗路一段 201 號)
洽詢電話：(02)-2926-2121
學校網址: http://www.fhvs.ntpc.edu.tw

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