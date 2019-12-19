小孩聖誕禮物就買這個　遠傳愛講定位手錶三大特色守護孩童

▲遠傳愛講定位手錶。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳今（19）日再推出物聯網新產品—愛講定位手錶，這款手錶擁有「即時定位」、「愛講語音助理」與「視訊通話」等三大特色，讓孩童的守護更加零距離。

據了解，這款定位手錶是專門為父母與孩童而設計；父母可在自己的手機當中下載App，之後再綁定小朋友的定位手錶即可掌握小朋友的位置。在App當中，家長可以替小朋友設定手錶中的通訊錄與白名單，但是孩童無法在手錶端修改通訊錄內容。

▼家長手機端App綁定小朋友的愛講定位手錶後，即可長為孩童的位置。（圖／記者邱倢芯攝）

如果小朋友有撥打電話給同學的需求，依然可使用手錶號碼輸入的功能進行撥話，不過家長也不需要擔心小朋友無節制地撥打電話，因為所有孩童的撥話紀錄都會呈現在App當中。

因為此款手錶使用者（孩童）與手機的使者者（家長）並非相同，因此愛講定位手錶並不會像Apple Watch一樣提供One Number的功能，愛講定位手錶需額外申請一個門號給小朋友作為撥話、上網使用。

遠傳愛講定位手錶採用高通Snapdragon Wear 2500處理器，這款晶片處理器是專為智慧手錶打造的平台，號稱可提供更精確的位置追蹤、整合高通語音啟動功能支援愛講語音助理、同時採用預先優化的感測器演算法，為產品提供強大的基礎；內建的4G LTE連線功能，可確保配戴手錶的使用者與家人之間保持緊密聯繫，安全守護家中的小孩和長輩。

▼除了追蹤孩童行蹤，家長也可透過手錶與手機間的連結，與小朋友進行更多互動。（圖／記者邱倢芯攝）

在App當中，最多可以綁定20支手錶，對於現代一般家庭來說算是相當夠用，且這款手錶不僅適用於孩童，如果家中有長輩需要被定位、特別照顧，這款手錶亦可作為守護長輩的角色。

遠傳愛講定位手錶也相當耐用，充電90分鐘即可連續使用三天，三天的使用過程包含了通話、視訊、提醒設定、聽取有聲書等。值得注意的是，這款手錶採用的是一般公規錶帶，換句話說，家長也可替小朋友替換成一般手錶的錶帶。

遠傳愛講定位手錶定價為5,990元，即日起不限遠傳用戶，皆可於全台遠傳門市以及遠傳網路門市搭配指定資費方案購買。搭配「豪華」399資費方案，遠傳愛講定位手錶只要1,990元起，再享網路語音吃到飽。另外，遠傳更提供了行動裝置保險，年繳700元，每日平均僅2元，不怕小朋友調皮或意外摔壞定位手錶，使用更放心。