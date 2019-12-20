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Wecare遊行「1拖拉庫」罷免書提前亮相！　尹立：理性與和平

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▲1221Wecare台灣大遊行的行動裝置藝術「連署書拖拉庫花車」搶先亮相！（圖／Wecare高雄提供，以下皆同）

 ▲1221Wecare台灣大遊行的行動裝置藝術「連署書拖拉庫花車」搶先亮相！（圖／Wecare高雄提供，以下皆同）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

1221Wecare台灣大遊行即將登場！20日下午「Wecare高雄」臉書搶先亮相明日遊行的行動裝置藝術「連署書拖拉庫花車」，出動超大台連結車載滿象徵性的連署書，使用紅白配色封條將連署書封起，外觀十分搶眼，但「Wecare高雄」也請罷韓民眾放心，他們有將真正的連署書有好好保存。

▲1221Wecare台灣大遊行的行動裝置藝術「連署書拖拉庫花車」搶先亮相！（圖／Wecare高雄提供，以下皆同）

遊行在明日下午一點於文化中心集合，屆時將有9個大隊一起行動。Wecare高雄發起人尹立提到，亮眼的「連署書拖拉庫花車」是要告訴大家，他們已收到超過三十萬份連署提議書，在遊行結束5天後，Wecare高雄將與台灣基進黨、公民割草行動社團一起將30萬份連署書送往中選會，啟動第一階段罷免連署行動。

尹立表示，罷韓、挺韓選在同一日，已經有看到韓國瑜陣營開始在高雄市區路邊插滿國旗，他說韓不該把國旗當做個人象徵、專屬代理權，對此他也強烈表達不滿，「國旗是我們的國旗，不是被你利用的工具」，暗指韓藉用國旗在宣揚自己。

此外針對罷韓、挺韓民眾是否會有衝突發生，尹立說他們的活動本身是以和平理性歡樂為主，他以三大重點來提醒：一、民眾要和平理性；二、遇到惡意挑性時，可透過「1221wecare台灣大遊行平安網」即時回報；三、現場人數眾多，民眾要互相支援。

▲1221Wecare台灣大遊行的行動裝置藝術「連署書拖拉庫花車」搶先亮相！（圖／Wecare高雄提供，以下皆同）

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