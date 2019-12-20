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社會 社會焦點 保障人權

覺得不受尊重...運將狂嗆五字經再把美熟女往地上摔！當場破相驚聲尖叫

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記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一對母子於19日早上7點多，坐計程車到錦和路時，外型亮麗的婦人要求再往前開，運將突然抓狂連嗆好幾聲，「X你娘X掰啦」，令人當場傻眼，婦人不甘受辱，回嗆五字經後下車並踹了車門，理智線斷掉的運將衝下車把婦人往地上摔！2人持續拉扯也都受了傷，跑去派出所互告傷害。

▲▼美熟女。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲37歲熟女外型亮麗身材姣好。（圖／翻攝自臉書）

48歲高姓運將向警解釋，是不滿37歲莊姓女子要求變更下車地點的口氣不佳，讓他覺得不受尊重才爆氣罵人，莊女不甘示弱也回嗆五字經，下車後踢了車門要走，火大的高男下車要把人攔住，導致莊女重心不穩倒地，導致全身多處擦傷，漂亮臉蛋也破相。

▲▼美熟女。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲美熟女美麗臉蛋破相且四肢擦傷，以下同。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

莊女將經歷PO上網，「早上送洋洋去學校上課，坐計程車的路上我和洋洋聊天，跟計程車司機沒有對話，他無故突然在學校前方約兩三百公尺左右停下車，告訴我$95，我跟他說可以再往前開一點嗎？到校門口那邊，他轉過頭來大罵我們「幹你娘雞掰」重複地罵了很多次。」

▲▼美熟女。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

莊女還說，「我不願意讓他平白欺負我跟洋洋，下車我說「你只會欺負女人跟小孩」，他繼續罵我並且下車堵住我們，不讓我們去學校，我怕他傷到小孩，我把書包拿給洋洋叫他趕快進去學校，我在保護洋洋的時候，這位司機把我抓起來往馬路上摔」、「一切都很突然、很快，我痛得全身發抖但是我很勇敢，一個大男人欺負女人跟小孩算什麼，我們要譴責暴力，不能讓這樣的人再傷害別人。」

運將覺得不被尊重，加上車門被踹，才想把客人留住別亂跑，要叫警察來，結果拉人後莊女自己重心不穩摔倒，但根據行車紀錄器，可清楚看出運將把人拉倒在地，莊女則解釋，是運將突然停車又嗆聲，目前雙方各說各話，詳情仍待司法調查。

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▼行車紀錄器畫面打臉運將稱莊女自己摔倒的說法，是他火大把人往地上摔，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼行車紀錄器。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼行車紀錄器。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼行車紀錄器。（圖／記者陳雕文翻攝）

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