友借錢失聯！結婚秒傳訊「免紅包，1萬嘟小」　她一看氣炸：1桌才10萬

▲新娘邀原PO參加婚禮，免包禮金！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

親友結婚包多少，禮金行情眉角多，就怕失了禮儀！不過一名女網友大罵，一名欠債已久的友人突找上門，直呼要結婚，邀請原PO當天人到即可，不用包紅包，決定把多年前的1萬元借款一筆勾銷。文章曝光後，大批網友紛紛報名，笑虧大家組團吃喜宴。

一名女網友在臉書《爆怨公社》翻白眼表示，最近一名女性友人突然主動聯絡，想必一定沒好康，對方甜喊「要結婚了」，想邀原PO參加喜宴，當天多位朋友也會出席，大家可以一起敘敘舊。

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本是喜事一樁，豈料，友人早已打好如意算盤，突然補一句「以前借的1萬元，喜宴不用包紅包，就這樣嘟小（台語：抵債）。」原PO一聽爆傻眼，直言「欸～1萬耶，妳的喜宴是一桌10萬膩，真的很可惡耶！」

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▲網友揪團，一起吃喜宴！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

友人想把舊有的債務一筆勾銷，方法實在太粗糙，原PO森77想問，「換做你們，你們會怎麼做？心中無限XXX！」文章一貼出後，引來大批網友狂轟，「一碼歸一碼，先還錢再談赴宴的事。否則到時候背後傳說妳白吃白喝沒包紅包，因為沒人知道她欠妳錢啊！嘟小嘟個X啦！」、「帶10個人去吃，人不夠我幫你去吃」、「跟她說會帶1台遊覽車的人去祝賀她」、「我會hen北爛的在她逐桌敬酒的時候，當著那麼多賓客的面前，哈囉，該還錢了吧？不然這杯我喝不下去啊」、「帶人去吃！準備紅包袋裡面寫張字條『用之前借的一萬抵掉』」、「一桌都你的（牌子寫嘟小桌）」、「直接回：要以抵帳方式是ok的，請她找妳9400元」。

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