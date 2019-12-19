「將來我老了，當然不想麻煩家人」母失智、父逝4年　唐從聖45歲趕買長照險

圖文／鏡週刊

幕前總是幽默逗趣的藝人唐從聖，這一天坐下分享他與保險的故事，對於自己買的每一張保單，他搞笑說：「只要是有賠給我錢的，我都很清楚內容。」事實上，即使是沒理賠的保單，他也清楚每年繳多少保費、發生什麼情況會理賠，是難得一見的保險達人。

唐從聖談到他人生的第1張保單，「那是當兵時買的，當時學長開玩笑恐嚇說，當兵難免會有大小傷，我算是硬著頭皮買下。」因為唐從聖當年當兵每月薪餉不過4、5千元，而那張保單有終身壽險20萬元、意外身故40萬元，另外包含醫療險附約，1年保費近2萬元，繳費負擔不輕。

「還好我有買，隔年退伍之後，有一次舞台劇表演上台前幾天，突然身體不舒服緊急送醫，被診斷是氣胸、必須開刀，那次醫療險理賠就領了快5萬元。」事後他盤算，繳2年共約4萬元的保費完全回收，「有股賺到的好感，啊！原來這樣可以領到保險金。」從此，唐從聖對於保險相關訊息便特別重視。

現在很多人擔心長照風險，唐從聖更有切身體認，因為他的爸爸曾經3度中風導致失智，且媽媽也罹患失智症，「照顧過父母才知道這個過程有多辛苦，將來我老了，當然不想麻煩家人。」唐從聖在4年前爸爸過世後，就幫自己規劃了長照險。

「我買的長照險，不管是因自然老化所引起的失能，或者是意外、疾病所導致的失能，只要巴氏量表認定吃喝拉撒睡有6個狀態（更衣、進食、平地移動、移位、如廁、沐浴）符合其中3個，或者是場所、時間、人物這3項，有其中2項出現認知障礙，都可以理賠。」從這段說明不難聽出唐從聖很了解自己買的產品。

年過45歲才買長照險，並選擇10年期繳、保證給付的商品，保障內容為一旦出現長照狀態，第1年先給付72萬元，接下來月領3萬元、可領16年，年繳9萬多元保費，唐從聖直言說，這樣的險種真的不便宜，「我也是等到有能力負擔時才補齊。」

他的業務員、老婆的姊夫韋建宗受訪時表示，「你別看他現在保險買很多，當初他剛出道在台北騎機車趕通告，1年也才買3萬多元的保險，是後來成家有責任，經濟能力提升後，才一步步為自己和家人添購保障。」



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