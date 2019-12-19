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收到11月卡費單！一看消費明細…整排「好市多內湖店」　笑傻：要回想一下

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO的帳單滿滿好市多的消費紀錄。（圖／（左）翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說、（右）記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）暗藏許多高CP值的商品，讓人不知不覺就手滑，就算只是逛一下，還是可能滿載而歸。一名男網友日前收到信用卡帳單，看到上面的繳款小計明細，一整排幾乎都是「好市多內湖店」的消費紀錄，讓他忍不住拍下照片上傳臉書，直呼「有關這個月的事情，我要好好回想一下。」貼文讓網友笑噴。

這位男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出信用卡帳單照片，只見消費日期是從11月9號到12月9號，不過亮點不在日期或金額，而是這一個月內他狂跑好市多，11月9號刷1次、11月12號刷6次、11月15號刷1次、11月24號刷4次、11月25刷2次、11月28號刷2次、11月30號刷1次、12月2號刷1次、12月7號刷1次，最後12月9號又刷了1次。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲欸！11月12號是怎麼回事 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

算一算整個月下來，原PO就跑好市多刷了20次，其中似乎還有一天跑好幾趟的紀錄，讓看到帳單的原PO忍不住表示，「有關這個月的事情，我要好好回想一下。」他也在留言處透露自己不是代購，同一天消費多筆是因為分開結，「公司在附近，是有朋友要買，就順路過去了」、「都是為了特價去」，也忍不住笑呼，「黑五要還我公道。」

貼文讓其他網友紛紛笑噴，「這是廚房的概念」、「每期特價都有報到，非常好」、「薪水直接轉入好市多」、「你是住在好市多裡頭吧」、「這完全是7-11的概念吧」、「這是好市多員工出勤表吧！別P圖了」、「我想……某根柱子是你貢獻的吧」、「這真的是刷一整排好市多。」

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