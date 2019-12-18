2020台南造夢　市府邀您參與在地的夢想實踐

▲「2020台南造夢」競賽，在經過台南市各地區踴躍投件並辦理評選後，在321巷藝術聚落舉行徵件獲選發表暨分享記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接2020的最後時刻，你的夢想是什麼呢？由台南市政府新聞及國際關係處舉辦的「2020台南造夢」競賽，在經過台南市各地區踴躍投件並辦理評選後，於18日在321巷藝術聚落舉行徵件獲選發表暨分享記者會，透過入選團隊展現十足的創意與實驗，期盼帶給市民結合著夢想實踐與歲末同慶的歡愉氣息。

台南市副市長王時思代表市長哲出席記者會，將獲選證書頒發予入選團隊，而對於各團隊展現的創意與巧思，她也深刻感受到地方的活力。王時思市長表示，台南是一個歷史悠久的文化古都，有精緻細膩的傳統工藝，同時有草根生猛的生活氣息，讓台南人既傳統卻也能勇於創新、大膽做夢。有別於以往跨年，藉著這次的造夢計畫，希望能讓市民一起實現心中的小小夢想，在新的一年，願大家在實現夢想、成就自己的同時，也能激勵身邊的人堅持夢想，因為正是這些夢想，讓台南不一樣。

新聞及國際關係處長劉怡伶指出，台南造夢的企劃是新聞處首次舉辦，希望開創一個新的型態，讓習以為常的跨年不僅只是一場短短的演唱活動，透過地方居民的創意激盪與參與同樂，能夠更深入在地，營造出歲末異地同歡的節慶感受。「台南造夢」跨越不同年齡、地域、種族，一系列的活動希望能讓大家和自己珍視的人事物一起跨年，一起在台南做夢，並迎接充滿活力與各種可能的新的一年。

「2020台南造夢」公開徵求20組造夢計畫提案，不論是街區營造活化、社區公民發聲、在地文化展演，都是徵選的對象。本次競賽共有42件作品參賽，其中入選「跨年造夢」計9組、「日常造夢」計11組，總共20組團隊，將自即日起至明(109)年1月5日前完成計畫執行，以期順利獲得每組7萬元的計畫獎金。

本次活動提案內容多元，展現出市民對於台南的觀察與想像，例如從推廣「友善修樹」出發，邀請民眾透過繩索攀樹認識樹木結構，實際修樹示範；或透過繪本導讀方式，帶領大人小孩對於習以為常的生活進行思考；也有在關廟市場內設計實境解謎遊戲的團隊，透過與市場攤販的交流互動，讓小朋友們認識在地的生活空間與文化；或透過聲音和影像紀錄此刻的台南與常民記憶，讓更多人看見城市裡努力的身影。

「2020台南造夢」同時鼓勵台南各地區也能提出屬於各自在地的跨年活動，有團隊打造城市洗頭車，以遶境概念邀請民眾探訪老派摩登的傳統男士理容院，並在跨年當晚於理容院一起渡過跨年；也有號召大人小孩組成「敲鐘擂鼓大隊」，在跨年夜尋訪社區鄰近的廟宇，用莊嚴的鐘聲迎接2020的到來；更有透過影像紀錄，訪談居住在台南的外籍移工，記錄他們對於2020年即將到來的期待。

除了20組提案陸續開跑外，響應「台南造夢」的主題概念，規劃於12月週末辦理9場的「未來沙龍」系列活動，也在上個週末舉辦首場活動，活動報名熱烈，新營場次尚有名額開放，邀請市民一同參與交流此刻的台南、想像更好的未來。

20組提案將於即日起在台南各地區舉辦，歡迎民眾一同參與。相關活動也將透過影像紀錄這些造夢的過程，並於明(2020)年1月中舉行成果發表會，讓夢想實踐的過程得以被更多人看見，成為台南持續實踐夢想的力量！