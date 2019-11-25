李鎮國期望市府將永康帶狀新興區　打造成紐約曼哈頓

▲台南市議員李鎮國，期望台南市政府，將永康帶狀新興區打造成紐約曼哈頓。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員李鎮國質詢提醒台南市政府，城市帶狀規劃的重要性，若能藉著鐵路地下化將永康區鹽行、二王公墓、眷村改建基地、平實營區等新興帶狀開發區，進行整體全盤前瞻的規劃，就可將此新興區塊打造成紐約的曼哈頓。

李鎮國表示，城市規劃要配合基礎建設，交通部核定台南市2019年台南市鐵路立體化延伸到永康計畫，編了250萬的補強評估墊付款案，這計畫已走了多年，至今仍在編列評估補強計畫經費，全長7公里的永康立體化鐵路是要高架化或地下化，請台南市政府說清楚？交通局長王明德答說，確定鐵路地下化。

李鎮國說，永康區在台南縣時代就是經濟重鎮，三分之一稅收來自永康，人口更佔台南縣的五分之一，就算合併，永康依舊名列前茅，若永康鐵路地下化，台南市現在就有蛻變的契機，因為永康鹽行是高產值的工業區，鐵路地下化後，連結東橋大橋高級住宅、砲校總圖書館園區，城市景觀已經很像台中首都的街景很棒。

李鎮國指出，紐約曼哈頓是紐約的經濟和文化中心，曼哈頓有時報廣場、百老匯劇院，也是紐約市政府和紐約市政廳所在，一個偉大的城市誕生，並不是靠西拼東湊的都市規劃，未來鐵路地下化，從7-ELEVEN鹽行店、南台科技大學、二王公墓市地重劃、眷村改建基地、崑山科技大學、虎尾寮重劃區、平實營區，整條帶狀區塊是一個面積非常大的新興區塊，台南市政府若眼光夠精準宏遠，將永康、東區連結規劃，城市的規畫就能大器能為這城市打造經典地標，就能將此新興區打造成紐約曼哈頓。



李鎮國也關心永康忠孝路第1期拓寬計畫是否能如期，永康區次17-1號12M道路已運作，後續第二期是否也能跟得上進度。台南市政府工務局長蘇金安答說，忠孝路拓寬第一期預計2020年動工，2021年完工，第2期拓寬因為涉及攤販問題，需要時間會處理。