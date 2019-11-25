　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

李鎮國期望市府將永康帶狀新興區　打造成紐約曼哈頓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員李鎮國，期望台南市政府，將永康帶狀新興區打造成紐約曼哈頓。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李鎮國，期望台南市政府，將永康帶狀新興區打造成紐約曼哈頓。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員李鎮國質詢提醒台南市政府，城市帶狀規劃的重要性，若能藉著鐵路地下化將永康區鹽行、二王公墓、眷村改建基地、平實營區等新興帶狀開發區，進行整體全盤前瞻的規劃，就可將此新興區塊打造成紐約的曼哈頓。

李鎮國表示，城市規劃要配合基礎建設，交通部核定台南市2019年台南市鐵路立體化延伸到永康計畫，編了250萬的補強評估墊付款案，這計畫已走了多年，至今仍在編列評估補強計畫經費，全長7公里的永康立體化鐵路是要高架化或地下化，請台南市政府說清楚？交通局長王明德答說，確定鐵路地下化。

李鎮國說，永康區在台南縣時代就是經濟重鎮，三分之一稅收來自永康，人口更佔台南縣的五分之一，就算合併，永康依舊名列前茅，若永康鐵路地下化，台南市現在就有蛻變的契機，因為永康鹽行是高產值的工業區，鐵路地下化後，連結東橋大橋高級住宅、砲校總圖書館園區，城市景觀已經很像台中首都的街景很棒。

李鎮國指出，紐約曼哈頓是紐約的經濟和文化中心，曼哈頓有時報廣場、百老匯劇院，也是紐約市政府和紐約市政廳所在，一個偉大的城市誕生，並不是靠西拼東湊的都市規劃，未來鐵路地下化，從7-ELEVEN鹽行店、南台科技大學、二王公墓市地重劃、眷村改建基地、崑山科技大學、虎尾寮重劃區、平實營區，整條帶狀區塊是一個面積非常大的新興區塊，台南市政府若眼光夠精準宏遠，將永康、東區連結規劃，城市的規畫就能大器能為這城市打造經典地標，就能將此新興區打造成紐約曼哈頓。　

李鎮國也關心永康忠孝路第1期拓寬計畫是否能如期，永康區次17-1號12M道路已運作，後續第二期是否也能跟得上進度。台南市政府工務局長蘇金安答說，忠孝路拓寬第一期預計2020年動工，2021年完工，第2期拓寬因為涉及攤販問題，需要時間會處理。

ET快訊
網紅遭男友家暴！「從電梯拉腳」拖出去消失
定期健檢愛運動！聯安總經理李文雄「胰臟癌」病逝　享壽61歲
服藥後昏迷！新北妹怒告男友性侵　43天後「神展開」登記結婚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南區5社區守望相助隊評鑑大獲全勝　公親里「三棲部隊」奪魁

李鎮國期望市府將永康帶狀新興區　打造成紐約曼哈頓

黃偉哲頒獎表揚阻詐小天使　10月攔詐有功者飆破70人

東山鴨頭起源在那？ 顏耀星：起源台南東山真正的庶民美食

與花蓮青年對談　張善政：5分鐘同意當副手找回國家善良本質

花蓮自小客自撞分隔島「車翻四腳朝天」女駕駛送醫

笨賊「大字形」躺草叢躲查緝　台東警眼尖入草叢揪出上銬

交通安全最高榮譽金安獎　花蓮勇奪八大獎項

新北江翠國中老舊校舍改建　侯友宜盼2020年6月如期完工

新北民安國小校舍改建進度超前　侯友宜：力拚2020年12月完工

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

鄧超大愛心送孫儷：　妳是我的最佳女主角

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

台南安南區5社區守望相助隊評鑑大獲全勝　公親里「三棲部隊」奪魁

李鎮國期望市府將永康帶狀新興區　打造成紐約曼哈頓

黃偉哲頒獎表揚阻詐小天使　10月攔詐有功者飆破70人

東山鴨頭起源在那？ 顏耀星：起源台南東山真正的庶民美食

與花蓮青年對談　張善政：5分鐘同意當副手找回國家善良本質

花蓮自小客自撞分隔島「車翻四腳朝天」女駕駛送醫

笨賊「大字形」躺草叢躲查緝　台東警眼尖入草叢揪出上銬

交通安全最高榮譽金安獎　花蓮勇奪八大獎項

新北江翠國中老舊校舍改建　侯友宜盼2020年6月如期完工

新北民安國小校舍改建進度超前　侯友宜：力拚2020年12月完工

丟掉瞎擔心、別太認真　「過度敏感」才是導致妳不幸福的原因

陳艾琳產後一個月「真實身材」曝光！網一看全傻了：太不合理

林佳龍太傲慢！學界連署促公開審議　僅36小時千人響應　支持率近百分百

中信盃黑豹旗／投球始終沒進步　麥寮張家誠好悶

復興空難撈屍…女消防員凍到發紫　一句話讓餐車老闆鼻酸「不走了」

繼《音速小子》之後　泰勒絲《CATS貓》第2支預告「重新整容」曝光

望族少爺駕特斯拉…自撞詭墜橋死！擁房產「大學就當包租公」　母：怎麼可能自殺

邱毅秀韓國瑜手機號碼…博恩一試「本人真的接了」！秒答應上節目

43歲林心如「活動現場未P照」瘋傳　網一看傻了：OMG！

JYP回歸拉娜璉、多賢同台！　被「怒吼本名吐槽」：怎這麼不會玩啊軫永

地方熱門新聞

蔡英文：支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

桃園客運國道起火　23人驚逃

桃園社造能量提升　找回社區的力量

南華大學校慶運動會活力呈現

與新住民談教育　李佳芬：語言政策決定國家方向

台灣高麗菜進軍越南　「2倍價」仍搶手

無人機群飛競賽故宮南院星光燦爛

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

國際扶輪3502地區　發揮連結力量做公益

張善政同意當副手　只考慮5分鐘

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

老婦倒臥血泊中　暖警及時救回一命

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

更多熱門

相關新聞

2019台南牛肉節開跑

2019台南牛肉節開跑

台南市長黃偉哲形容，台南牛肉湯是全世界最特殊的味道，「2019台南牛肉節－食在台南」活動，11月25日揭開序幕，以「食在台南‧國產牛肉好實在」為主軸，傳達台南美食之都美名，及國產溫體牛的獨特鮮味。

逆齡汪永遠長不大　完全猜不到牠幾歲

逆齡汪永遠長不大　完全猜不到牠幾歲

Prada花店限定登陸全球7大城市

Prada花店限定登陸全球7大城市

紐約The Vessel購票交通拍照全攻略

紐約The Vessel購票交通拍照全攻略

德牧前腿像被炸過　胃裡找到骨頭

德牧前腿像被炸過　胃裡找到骨頭

關鍵字：

李鎮國市府永康紐約曼哈頓

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

具荷拉家「監視錄影器」畫面曝光！紙條寫滿悲觀文字

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

T.O.P沒回具荷拉「最後訊息」懊悔：真的對不起

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面