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充電傳輸線強打年輕設計感　配件品牌Avier推出四大新品

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Avier董事長蕭秉峯，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Avier新品發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

配件品牌Avier今（18）日以品牌精神「why be dull ?」為主題舉辦新品發表會，強打具有設計感的四大產品，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。▲Avier董事長蕭秉峯，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Avier董事長蕭秉峯，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Avier董事長蕭秉峯。（圖／記者姚惠茹攝）

Avier董事長蕭秉峯表示，Avier成立九年，產品目前已累積銷售破百萬，目前全台通路超過8,000個經銷據點，涵蓋Apple Store、各大3C通路及便利超商，明年目標鎖定鋪貨到精品通路，並計劃布局到日本、東南亞市場。

▲Avier董事長蕭秉峯，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲FUSION系列的充電傳輸線。（圖／記者姚惠茹攝）

Avier即將在2020年推出全新品牌FUSION系列高速充電傳輸線，鎖定20~29歲敢於表現自我的年輕女性，主視覺以鮮豔的色調結合塗鴉、俏皮文字以及抽象的圖形為主，Avier藝術總監Aimee Jan藉由FUSION系列，展現突破舒適圈，勇敢活出自我的概念，走出時髦又不被侷限的自我風格。

規格方面，FUSION系列採用低電阻高純度銅導體，其中Lightning線材強調都有MFi原廠認證，可承受萬次以上的搖擺和拔插使用，並分為USB-A Lightning、、USB-A / USB-C、USB-C Lightning三款，依照0.2m到2m的長度不同，售價落在229元～599元之間。

▲Avier董事長蕭秉峯，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲COLOR MIX系列的智能充電器。（圖／記者姚惠茹攝）

Avier推出全新COLOR MIX系列的智能充電器，Avier產品設計師Almo Li採用高端塗層技術，融入繽紛色彩組合，不僅在安全方面通過BSMI認證，採用Avier智慧IC晶片，防止短路觸電隔離的結構設計，支援PD快充18W充電速度，並設計為方便收納的摺疊插頭。

COLOR MIX系列目前推出兩款新品，包括售價499元的PD3.0 + 2.4A USB（30W）插座和售價399元的4.8A（24W）插座，都以雙PCB板及絕緣隔離設計，分別處理高壓電輸入與低壓電輸出，並在外殼使用高衝擊強度PC材質，有效提高COLOR MIX系列的耐用性。

▲Avier董事長蕭秉峯，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線。（圖／記者姚惠茹攝）

Avier同樣在2020年即將推出旗艦產品CLASSIC經典系列的高速充電傳輸線，外觀設計搭配多種元素構成的閃耀金屬質感，結合耐磨滌綸編織交錯的概念，提供獨家的小滄藍、啞柏金、鋒芒銀、鎢鋼黑4種色彩，充份展現品牌旗艦Avier CLASSIC經典系列全新產品陣容。

CLASSIC經典系列採用鋅合金一體式結構插頭，主打防止分離鬆脫，並以高校OFHC無氧純銅線芯提升充電效率，同樣分為USB-A Lightning、、USB-A / USB-C、USB-C Lightning三款，依照0.3m到2m的長度不同，售價落在250元～690元之間。

▲Avier董事長蕭秉峯，包括FUSION系列的充電傳輸線、COLOR MIX系列的智能充電器、旗艦產品CLASSIC經典系列的充電傳輸線，以及超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲超高速頻寬性能的PREMIUM 8K HDMI。（圖／記者姚惠茹攝）

Avier PREMIUM 4K HDMI產品線受到市場肯定，為了面對即將來襲的8K Ecosystem應用市場，Avier今年就在Computex發表概念產品Avier PREMIUM 8K HDMI，並宣布即將在2020年1月量產上市，售價為799元

Avier的PREMIUM 8K HDMI解決方案，具備True 8K/60Hz影像傳輸、48 Gbps傳輸頻寬、高效阻絕EMI干擾的高密度遮蔽結構，支援動態HDR、增強音訊回傳通道(eARC)及可變刷新頻率功能等特色，採用世界第一個符合HDMI Cat3規範的一體成型鋅合金插頭，通過千次插拔耗損測試。

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