珍珠奶茶神救援！日本旅客來台「首破200萬」　瘋台灣創歷史新高

▲日本旅客來台首度突破200萬人次，幸運兒溝口小姐獲贈多樣台灣好禮。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局今（9）日宣布日本來台旅客達成200萬人次里程碑！第200萬幸運日本旅客是來自日本宮崎縣的溝口綾子小姐，她搭乘中華航空119號班機自日本鹿兒島抵達台灣桃園國際機場。為慶祝里程碑達成，觀光局將展開感謝祭活動，明年起贈送給來台日客「珍珠奶茶」意象的限量啤酒杯組。

請繼續往下閱讀...

▲溝口小姐成為第200萬日客來台幸運兒，最期待品嚐珍珠奶茶、台灣美食。（圖／觀光局提供）

第200萬幸運日本旅客溝口小姐表示，她是第一次來台灣，這次是跟媽媽、姐姐、姐夫與侄子隨同日本mrt Radio的主持人坂井淳子帶領的Go﹗Go﹗Wide團體共47位，一起來到台灣，將在台北市區、九份與十分等地觀光旅遊。

▲觀光局慶祝日本旅客來台首度突破200萬人次里程碑。（圖／觀光局提供）

溝口小姐說，她最期待能前往充滿正能量的龍山寺參拜，與品嚐珍珠奶茶、台灣美食，並說台灣人很熱情友善，雖然與日本在文化上有些相近，但異國感更為強烈，這是她選擇到台灣觀光旅遊的最主要原因。

為了迎接這位幸運旅客，觀光局也特別準備多樣台灣好禮，有中華航空提供日本不限航點國際線機票2張、台灣高鐵3日周遊券2張與葛瑪蘭客運票交通券；另台北美侖商旅、台北萬豪酒店、台中永豐棧酒店、台南老爺行旅、高雄國賓大飯店、宜蘭礁溪捷絲旅、花蓮理想大地渡假飯店、澎湖澎澄飯店和愛麗詩會館等飯店也贊助住宿券，共同歡迎這名幸運旅客明年再來體驗台灣各地風貌。

▲為慶祝日本旅客來台首度突破200萬人次，觀光局明年起將辦感謝祭答謝。（圖／觀光局提供）

觀光局長周永暉表示，日本來台旅客在今年12月成功突破200萬人次的里程碑，最要感謝所有台灣民眾扮演好主人的角色與觀光產業提供優質台灣旅遊商品，因為大家的合作努力才能交出這張漂亮的成績單。面對全球皆積極發展觀光產業，如何持續行銷台灣成為日本人海外旅遊指名造訪的國家，是未來要更加努力的最重要課題。



為慶祝里程碑達成，觀光局將展開「200萬人次達成感謝祭」活動，除在日本全力放送對日宣傳影片外，更相中日本旅客最喜歡的「珍珠奶茶」，製作成造型小巧、吸睛的限量啤酒杯組，將自2020年1月1日開始發放。凡日本旅客自松山、桃園與高雄小港機場入境台灣，只要出示登機證與護照入境章，即可在旅客服務中心櫃檯領取。

另外，觀光局也會在近日於日本展開為期3個多月的網路抽獎活動，期盼在未來的一年，日本旅客來台再創歷史新高。

►「時間對我們來說完全沒用！」