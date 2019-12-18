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獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」...魯蛇狂喊：我都要

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記者陳豐德／新北報導

「拜託…可以進來鞭打我嗎？」新北市中和區新開幕一家攝影棚，全台首創從日本等地引進18隻售價高達30萬元的柏金矽膠娃娃，從胸部大小、臉蛋到服裝都可自行搭配，只要2300元客人就有共享女友陪伴，在飯店式獨立套房內自由攝影，12月初開幕至今討論度爆表，不少夫妻揪團到棚內做「色色的事」，還有客人詢問櫃檯是否有提供皮鞭，拜託小姊姊進去鞭打他助興。

▲▼攝影棚內提供等身高的柏金矽膠娃娃，不少顧客在房內偷做壞壞的事。（圖／業者提供）

▲攝影棚內提供等身高的柏金矽膠娃娃，不少顧客在房內偷做壞壞的事。（圖／業者提供）

這家中和區的攝影棚砸下重本，全台唯一從日本等世界大廠引進OT、人造人、4woods的真人矽膠娃娃，選用最高規格鉑金矽膠，觸感有如真人皮膚一般，每一隻要價都高達2、30萬元，搭配飯店式獨立套房，讓商業攝影有新選擇，可自行搭配模特兒的身形胖瘦及胸部大小，臉型與頭髮也可更換，並有關節可調整姿勢，12月開業後陸續有許多攝影師來接洽拍攝。

「有一次遇到一位客人，問我們櫃台小姐有沒有皮鞭……」董事阿晟表示，由於房間內是屬於客人跟娃娃單獨的隱密空間，要攝影、休息或做什麼壞壞的事都不設限，櫃台一開始以為客人要對娃娃幹嘛，後來才知道，是客人付費拜託小姐進棚來鞭打他，雖然後來櫃台婉拒她，但並沒禁止棚內有類似行為。

▼曾有顧客與娃娃關在房內，要求櫃台小姐進來鞭打他。（圖／業者提供）

▲▼攝影棚內提供等身高的柏金矽膠娃娃，不少顧客在房內偷做壞壞的事。（圖／業者提供）

▲▼攝影棚內提供等身高的柏金矽膠娃娃，不少顧客在房內偷做壞壞的事。（圖／業者提供）

除此之外，這間娃娃攝影棚還有接過多組「夫妻」及「情侶」客，並精挑細選了一隻娃娃陪同，疑似是為了達成男方某種幻想，甚至還有客人一次就單獨約了3隻娃娃作陪，業者也不知道棚內究竟發生了什麼事，實際消費過的網友讚不絕口戲稱「根本人類滅絕計畫」、「進房間真的嚇到了！」

由於「共享女友」概念發酵，這類商家在國外已不稀奇，德國、瑞士、西班牙等地都有展業，生意皆好到破表，台灣首次有業者將頂規娃娃引進國內，搶攻寂寞經濟市場，並打出口號「2300元讓你秒脫單」，1小時內絕美娃在攝影棚任顧客擺佈，每日中午12點到深夜2點只要空虛、寂寞、覺得冷，透過LINE就能預約共享女友來陪伴，目前初步規劃14間攝影棚、18隻娃娃接待，將依來客量再擴展規模。

根據業者分析，目前店內以29到39歲客人為大宗，約有6成之多，18至28歲則佔了3成，顧客中更有1/4是從事新聞廣告業，多數經濟狀況都還不錯；不少女客紛紛來訊詢問店家「什麼時候會提供男娃娃？」或是要求不同髮色的Cosplay風，體現台灣此塊市場仍有待開發，業者也表示未來將盡可能滿足顧客需求。

有不少顧客其實最擔心的就是娃娃「清潔」問題，阿晟強調他們為此特別訂製了一間娃娃清洗室，每次客人離開之後，娃娃都會移動到清洗室內，使用專門清潔劑清洗，再搭配全身紫外光消毒，因為娃娃本身的鉑金矽膠材質，跟人體非常接近，需要不斷保養，才能確保客人預約的娃娃沒有衛生疑慮。

▼每次娃娃使用完後都會移動到清洗室內洗滌。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼每隻約30萬元等身高的鉑金矽膠娃娃相當性感，觸感如同真人一般。（圖／記者陳豐德攝）

▼長髮、巨乳搭配性感旗袍，讓不少顧客點名要此搭配。（圖／業者提供）

▲▼攝影棚內提供等身高的柏金矽膠娃娃，不少顧客在房內偷做壞壞的事。（圖／業者提供）

▼也有女僕風格的穿著，滿足顧客不同的攝影需求。（圖／業者提供）

▲▼攝影棚內提供等身高的柏金矽膠娃娃，不少顧客在房內偷做壞壞的事。（圖／業者提供）

▲▼每隻約30萬元等身高的鉑金矽膠娃娃相當性感，觸感如同真人一般。（圖／記者陳豐德攝）

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