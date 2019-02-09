俄正妹cos《七龍珠Z》人造人18號　網：17號也87分像

▲Julia完美詮釋兩位人造人。（圖／翻攝自Instagram／kasuzame）

網搜小組／綜合報導

現在越來越多人熱衷Cosplay，還原度超過90%的大有人在，但是在妝容沒有太大的改變下，能同時cos出兩個角色就真的厲害啦！俄羅斯正妹Julia Kasu就cos七龍珠裡面的人造人18號，不僅相似度沒話說，甚至當她換了一套衣服之後，扮演原作裡18號的雙胞胎弟弟17號依舊神還原。

七龍珠是許多人的童年記憶，橫跨80、90後，甚至2000年後出生的孩子，也都能因為近幾年播出的「龍珠超」而對七龍珠產生無比的熱情與迷戀，劇情裡除了主角光環厲害到不行的幾位人物外，也有很多焦點是被廣大龍珠迷討論的。在人造人篇中，除了貝吉塔的自傲和悟飯最終跟西魯的龜派氣功對決外，人造人18號也是整部作品裡最有人氣的角色之一，儘管她出場時間並不多。

這次Julia的造型來自於動畫人造人篇133-136話裡，18號與貝吉塔的激戰中所留下的造型，不只相似度極高，自身的優勢也顯而易見，毀損的衣服露出渾圓雪乳，殘破不堪的褲子中，那傲人的雙腿線條也展露無遺。

原作中，18號有一個雙胞胎的弟弟17號，兩人都被格羅博士以人類為基底改造的人造人類，擁有強大的力量還有不老的軀體，一開始帶給主角們不小的麻煩，在西魯篇結束後就消聲匿跡，直到《龍珠超》力量大會中化身一名熱愛大自然的森林保護員。

當Julia換上黑色假髮和衣服，讓人對她的印象從美麗動人的18號變成熱愛大自然的17號，雖然跟原作比看不到那兇狠的殺氣，但卻多了一份親切的感覺，翻開IG，喜歡cosplay的她對自己要求很高，對於想扮演的角色講求完美，正也因為如此，大家才能看到動畫裡面的人物如此真人化。

▼Julia完美詮釋兩位人造人。（圖／翻攝自Instagram／kasuzame）