瘋電影／絕鯊47：猛鯊出籠　水中河來了不速之客公牛鯊

文／賴賴

瘋言瘋語：

看了電影就知道為何男星都要取正妹模特兒了，怎麼史特龍和傑米李的女兒都這麼漂亮呀，沒天理，人生勝利組，已經含著金湯匙出生了，為了來看這部續集，特別看了第一集，兩片完全沒關係，精采度不同，不過在海底的恐懼與逃命的緊張程度，就是和陸地不同，多了呼吸不順的問題，也增加了緊張相應的自然反應。

從瀑布躍下的探險，進入迷宮般的詭異設計，而食人魚與洞穴鯊魚的安排有新鮮感，看完電影特別查了一下，影片中的兩種魚類，長知識了，一開始遇見的洞穴盲魚，又叫做墨西哥麗脂鯉，在進化中卻瞎了眼，這種長期生長在洞穴裡的小魚天生就失明，合理，但是在洞穴裡遇見失明鯊魚就很妙了。

電影中的大主角是公牛鯊，這種鯊魚比大白鯊還兇，可以生存在淡水海水，視力不好嗅覺靈敏喜歡攻擊，而影片中所參考的地點，應該就是墨西哥的水中河，電影影像設計在網路上皆可查獲非常雷同，就以這些奇妙的墨西哥風情，展開了這個故事，整體感是不錯看的。



片 名：絕鯊47：猛鯊出籠

英文名稱：47 METERS DOWN: UNCAGED

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2019-11-01

片 長：90分鐘

導 演：約翰尼斯羅勃茲(Johannes Roberts)

演 員：蘇菲奈里斯(Sophie Nélisse) 、 珂琳福克斯(Corinne Foxx) 、 絲汀史特龍(Sistine Rose Stallone) 、 約翰寇爾貝特(John Corbett) 、 妮亞隆(Nia Long)

國 家：英國、美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

四名年輕女孩潛入水底遺跡探險，過程中發現她們誤闖噬血巨鯊的棲息地。成為鯊魚獵食目標的一行人，將如何躲過避鯊魚的致命威脅，從這座複雜幽閉的水底迷宮逃出生天？

▲墨西哥的水中河下確實有殘留遺蹟。

▲席維斯史特龍的女兒超級美麗。

▲四個女孩在此驚遇公牛鯊。

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