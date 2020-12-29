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瘋電影／盜墓同盟　從奸商手中竊取國家文物還政府

文／賴賴

▲▼ 盜墓同盟。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

盜墓類型的電影都有著過程有點平，韓國電影也不例外，電影高潮還是在最後黑吃黑的人性對決，但整體感是好看的，娛樂價值高，疫情期間場景不多，但是人海戰術取勝，感覺有趙宇鎮的電影都有一定的品質在。

視覺燈光和會長家的陳設都是電影水準，劇本前半段稍嫌平緩，看得有點發呆以外，到後面就越來越有戲，當會長開始使壞時就開始好看了，壞人被收拾，屬於國家的物品物歸原主，這樣的收尾皆大歡喜，符合觀眾期待。


片　　名：盜墓同盟
英文片名：Collectors
類　　型：劇情、犯罪
上映日期：2020-11-20
片　　長：01時55分
導　　演：朴晸培
演　　員：李帝勳 、 申惠善 、 趙宇鎮 、 林元熙
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：龍祥


劇情大綱

2020犯罪娛樂片《盜墓同盟》
「本來以為是廢物，沒想到是寶物？！」
挖地做生意的盜墓專家來了！

只要嚐泥土的味道，就能找出寶物的天才盜墓者姜東久（李帝勳 飾）。和自稱韓國「印第安納瓊斯」的古墓壁畫專家瓊斯博士（趙宇鎮 飾），傳說中的挖地達人鏟怪（林元熙 飾）組合在一起，看似一群奇葩的烏合之眾，卻以絕佳（？）的團隊默契，把危險又刺激的盜墓事業愈搞愈大。同時，古董藝術界的菁英策展人尹室長（申惠善 飾）認出姜東久的天分，對他提出深具魅力卻又危險的交易。從黃嶺寺金銅佛像、高句麗古墓壁畫，到首爾江南市中心的宣陵！盜墓規模一路愈挖愈大！

整天挖地，竟然能賺錢！前所未有的「地底技術」，將異想天開地展現在觀眾眼前！電影《盜墓同盟》是天才盜墓者姜東久（李帝勳 飾）集結各地專家，盜取埋藏地底的文化古物的犯罪喜劇片，將展現有別以往的刺激盜墓過程。

▲▼ 盜墓同盟。（圖／yahoo）

▲趙宇鎮是金牌助演，什麼戲都駕輕就熟，臉也越來越年輕，韓國真是沒有不好看的人啊。

▲▼ 盜墓同盟。（圖／yahoo）

▲申惠善近期星運大開，整形後也更見美貌。

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