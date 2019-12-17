波音宣布1月起停止製造737 Max　兩空難奪346命...停飛9月難挽回





▲波音737 Max飛機。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導



《紐約時報》報導，據兩名知情人士透露，美國波音公司宣布，將從明年1月起停止生產所有737 Max機型的飛機，這款飛機在今年1月連續發生兩次大型空難後，造成346人死亡，隨後被多家航空公司拒絕，停用了9個多月後仍然難以挽回，估計造成會讓波音巨大損失。

波音是美國製造業最大的出口商之一，這個停止生產的決定可能會衝擊到美國的經濟，並且讓波音陷入危機，由於先期就有傳出消息，16日美國股市收盤後，波音下跌超過4%。而737 Max是波音的重要產品，主要在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠生產製造，年銷售額高達數百億美元。

在今年1月連續兩次空難、造成346人喪生後，雖然停飛，但仍有持續生產737 Max。波音也持續努力改進，但仍無法獲得監管機構的批准飛行，因此，高階主管與董事會成員做出了停止生產的決定。

知情人士指出，波音將會安排製造737 Max的員工轉調其他部門，避免裁員或是放無薪價的狀況發生，波音的一份聲明則指出，目前還有400架737 Max的庫存。

聲明中指出，「我們的目標仍是確保供應鏈以及生產系統穩定，為未來的無縫過渡期作準備。」

在今年4月，波音就表示會將737 Max每月生產數量從52架減少到42架，並持續與美國聯邦航空總署（FAA）以及其他全球組織協商，希望盡速恢復服務，但持續延宕。波音執行長米倫伯格（Dennis A. Muilenburg）在10月時表示，希望在今年以前就恢復，但在上周，FAA局長狄克森（Stephen Dickson）打臉表示，737 Max在2020年以前都不會飛。