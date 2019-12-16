曾辱警「奴才」獲不起訴　他又直播嗆政風處「廢物」反踢到鐵板

▲郭岱庭罵警「奴才」，先前獲檢察官處分不起訴，但上了法院被判有罪且要向警察道歉。（圖為資料照／取自郭岱庭臉書）



記者陳豐德／新北報導

男子郭岱庭日前罵警察「奴才」，被檢察官認為不構成妨害公務等罪，處分不起訴，引發喧然大波，直到員警提起自訴後，士林地院才判他拘役50天；不料他又因為直播辱罵新北市政風處的林女「廢物」，16日被新北地檢依照侮辱公務員罪起訴。

郭男2018年罵警察「奴才」，被士林地檢署檢察官認為不構成妨害公務等罪，處分不起訴，挨罵的2名警察改以私人身分，向法院提起自訴，士林地院今年4月認定郭罵人「奴才」，觸犯公然侮辱罪，判拘役50天，得易科罰金，不過法官同時給予他2年緩刑機會，緩刑條件是登報向受辱的警察道歉，並支付國庫1萬元。

沒想到就在今年3月，郭男今年3月因為不滿意一起勞資爭議新北市政風處的答覆內容，在Youtube直播當中，撥打電話給政風處的林女，過程中飆罵對方是「廢物」及三字經，還嗆說「請告我，我在直播，你上網去查」，讓林女氣得提告，郭男到案後坦承犯行，新北地檢16日依照侮辱公務員罪將他起訴。

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