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年輕人薪水只多345元...個人信貸卻「激增11萬」！王明鉅：恐怖惡夢在後頭

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▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲薪水停滯，30歲以下年輕人個人信貸增加，未來可能上漲的電價讓王明鉅憂心忡忡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

據勞動部統計，自2013年以來，台灣新鮮人薪水平均只微幅上漲345元，然而據聯徵中心最新統計報告指出，30歲以下年輕人消費信貸金額7年來日益提升，如今已平均每人增至11萬元之譜。台大醫院前副院長王明鉅發文指出，年輕人真正惡夢還沒來到，因為經濟部長沈榮津已宣布，2025年電價將上漲33%，屆時將造成台灣GDP大減，失業人口飆升，四口之家一年將多負擔5萬元，連續20年，到時恐無人敢生小孩了。

台大醫院前副院長王明鉅表示，在大學生起薪沒漲、國人實際經常性薪資沒漲的情況下，2019年台灣30歲以下年輕人的個人總貸款竟比2012年同期多出153億元，若只以2019的1至7月，及2012的1至7月比較，新貸款人數也少了2成，但每人貸款金額卻增加了11萬元。而新鮮人的薪資卻僅漲了345元，更何況還要負擔比7年前更高的利率。

請繼續往下閱讀...

王明鉅說，從數據看來，年輕人這7年來日子越來越難過，但還不是真正的惡夢，因為若等明年選舉結束，無論誰當選，台電理應上漲卻凍漲1年半的電價都將上漲。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣大學生的的起薪沒漲，國人的實質經常性薪資沒漲。（圖／記者周宸亘攝）

他指出，2018年台電已虧損超過140億元，經濟部以馬政府時代賺的近800億元所成立的電價穩定基金，補貼台電363億元，使台電帳面上維持法定盈餘。電價穩定基金如今也只剩416億元，但台電今年1至8月又大虧了202億元，可見上漲無可避免。

尤其今年2月時，經濟部長沈榮津已宣布2025年電價將上漲33%，民間企業估計是至少45%-50%，讓王明鉅憤怒直指，「這些大漲的電價，全部都源自民進黨廢核又大買昂貴再生能源的錯誤能源政策。」

他表示，「如果2025電價漲45%，台灣GDP會大減1.3%，失業人口增加8萬人，消費者物價指數將增加1.3%。大家找不到工作，物價上漲、經濟不成長下，人均負擔加重，以四口之家為例，一年要多負擔5萬元，連續20年，誰還敢生小孩呢？」他實在不敢想像再一個7年後，台灣30歲以下需要貸款的年輕人，要再多貸多少錢？

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