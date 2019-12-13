　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果計劃將Mac Pro高階桌上型電腦的生產線從德州遷往中國大陸。（圖／路透）

▲蘋果產品設計高級總監利及硬體工程副總裁接受外媒採訪，介紹了Mac Pro及Pro Display XDR顯示器獨特的散熱設計。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果最新Mac Pro、Pro Display XDR顯示器本周正式在首波開賣國家推出，頂規配備要價5萬2,599美元（約新台幣161.68萬元），不過其近似於「刨絲器」的機殼設計，讓不少果粉直呼「適應不良」。為此，蘋果產品設計高級總監利騰伯格（Chris Ligtenberg）及硬體工程副總裁特納斯（John Ternus）接受外媒採訪，介紹了Mac Pro及Pro Display XDR顯示器獨特的散熱設計。

利騰伯格及特納斯日前接受《大眾機械》（Popular Mechanics）專訪，進一步揭露Mac Pro和Pro Display XDR顯示器這兩款設備的開發細節。前者為蘋果目前所推出性能最強大的產品，最高可搭載28核心2.5GHz Intel Xeon W處理器、配備1.5TB的2933MHz RAM及4TB SSD，其擁有8個擴充插槽，藉此實現高性能、高擴展性及可配置性；後者則為蘋果最高階顯示器，為史上第一部32吋Retina 6K顯示器，亮度最高可達1600 nit，對比度可達驚人的 1,000,000：1。也因為如此，維持這兩設運作最重要的關鍵之一便是散熱。

大多數高階PC及顯示器會透過塔扇或水冷來散熱，但蘋果對「靜音」可說是有著不可妥協的堅持，這意味著蘋果的工程師須必須找到一種全新的方法來利用熱力學定律（Law of Thermodynamics）。利騰伯格的團隊為Mac Pro設計的散熱風扇系統是由三個軸流風扇及一個鼓風機組成，由於大多數現成的風扇噪音過大，因此蘋果內部重新設計了扇葉。

▼Mac Pro內部散熱結構。（圖／截自蘋果官網）

▲▼Mac Pro、Pro Display XDR散熱結構。（圖／截自蘋果官網）

「我們從幾年前開始思考風扇葉片的排列方式。」利騰伯格說：「Mac Pro的風扇葉片實際上是根據葉片轉動頻率（BPF, blade pass frequency）進行隨機分配的，一方面既能使其處於動態平衡狀態，二方面也能避免產生令人討厭的噪音。」事實上，利騰伯格先前曾是一名飛行員，其對於空氣動力學（Aerodynamics）特別感興趣，而扇葉的解決方案主要靈感來源則是輪胎，「其背後有一些數學定理，可藉此讓噪音分散為寬頻噪音而非總噪音（total noise）。」

大聲但令人愉悅的音調比起安靜但令人討厭的噪音更能被容忍，特納斯指出，在一定的聲壓（SPL）條件下聽起來確實不錯，「我們希望它優秀到幾乎聽不到噪音，但若聽得到的話，它也能是個悅耳的聲音。我們需要進行大量的分析來找出如何為其進行優化。」

除了內部的散熱結構設計外，Mac Pro及Pro Display XDR標誌性的圓孔網格設計也富有巧思。理想情況下，Mac Pro的使用者不會意識到風扇的存在，但絕對無法忽視上頭的圓孔網格。據蘋果的說法，Mac Pro晶格設計的靈感來自於分子晶體結構自然形成的現象，晶格是連續交錯的半球形立體網絡，可增加表面積、優化通風效果與結構強度。

▼Mac Pro、Pro Display XDR機殼圓孔網格設計有助於增加表面積、優化通風效果與結構強度。（圖／截自蘋果官網）

▲▼Mac Pro、Pro Display XDR散熱結構。（圖／截自蘋果官網）

「無論如何，我們都希望能使機箱內空氣的自由流通，」特納斯說：「相較於之前的Power Mac G5，新的機箱設計使Mac Pro的空氣流通率提升了20%。」以Pro Display XDR背部的圓孔網格舉例，該設備在水平及垂直的模式下皆能工作，若以傳統散熱方案的翅片及風扇是做不到的，將設備旋轉90度便會干擾這些散熱片的氣流。不過Pro Display XDR不會，無論它如何旋轉，背部的圓孔網格都相同。

Pro Display XDR採用同樣的設計使得機身的空氣接觸面積增大了一倍多，能讓更多空氣通過，還起到了散熱器被動散熱作用。特納斯指出，「Pro Display XDR帶有用於特定組件的風扇，但圓孔網格樣式的設計使巨大的LED面板能夠保持足夠的涼爽。」

最貴Mac Pro售價嚇人！頂級配備美國喊價破百萬　台灣最少也要近19萬才能入手
Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
吳宗憲火大刪好友：給人家庭二度傷害　謝忻噤聲半年曝被封殺內幕
32G莉亞被誤認成小三！澄清「我很自愛」：才看不上謝和弦
無名小站爆紅「玉井金城武」12年後現況曝光！網傻爆眼：完全崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

Windows 7停止支援到數計時1個月　未更新者將被「全螢幕」提醒

OVO AI電視盒上市　搶先Apple TV推出多用戶系統

LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

LINE TV揭曉2019流量排行榜　台劇占據榜單九成超夯

微軟Teams推Linux公開預覽版　成Office系列首個登陸Linux程式

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

蘋果用千禧年著作權法要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

myVideo、friDay公佈年度影音排行榜　《復4終局之戰》《與神同行：最終審判》受歡迎

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

Windows 7停止支援到數計時1個月　未更新者將被「全螢幕」提醒

OVO AI電視盒上市　搶先Apple TV推出多用戶系統

LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

LINE TV揭曉2019流量排行榜　台劇占據榜單九成超夯

微軟Teams推Linux公開預覽版　成Office系列首個登陸Linux程式

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

蘋果用千禧年著作權法要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

myVideo、friDay公佈年度影音排行榜　《復4終局之戰》《與神同行：最終審判》受歡迎

全球首例！野外產仔大貓熊喬喬成功回捕　9月剛生雙胞胎

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

再冷還是要「露趾」！超有女人味的7大鞋款　舒淇、蔡依林都愛穿

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

25歲男跳樓砸中散步祖孫！3歲童當場慘死「嬤6天後亡」…判決結果出爐

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

丁寧剪掉10年長髮「耳下全剃光」老公嚇傻！吐菸帥T造型曝光

太陽花驅離後…反核靜坐遭水砲車圍剿「她幫疏散被警痛毆」　判決即將揭曉　

3C家電熱門新聞

LINE洗版救星最夯　2019前十大熱門功能排行榜出爐

dynabook日系軍規輕薄上市

LINE TV揭曉2019流量排行榜　台劇佔據榜單九成超夯

macOS Catalina 10.15.2登場

「白爛貓」連4年蟬聯LINE貼圖熱銷冠軍　客製化「隨你填貼圖」今年最夯

2019最佳手機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

蘋果要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

溫煦燭光＋剔透音質！讓質感控也紓壓

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

Google宣布新策略「功能下放」！首波新增Pixel手機人像景深調整

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

Google瀏覽器推Chrome 79版！密碼遭盜用會發警告　提醒網路釣魚

微軟Teams推Linux公開預覽版

更多熱門

相關新聞

JDI傳獲蘋果、日本投資公司聯手金援251億元　股價今漲5.8%

JDI傳獲蘋果、日本投資公司聯手金援251億元　股價今漲5.8%

據《朝日新聞》報導，正在進行重組的LCD面板大廠日本顯示器公司Japan Display（JDI），從日本投資顧問公司Ichigo Asset Management獲得最高900億日圓（約新台幣251億元）的金援。另傳出JDI還與重要客戶蘋果公司（AAPL-US）進行談判，願以2億美元（約新台幣61億元）的價格出售其在白山工廠的部分設施。

蘋果要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

蘋果要推特刪 iPhone加密文　引起眾怒

16吋MacBook Pro喇叭「啪啪聲」解決了

16吋MacBook Pro喇叭「啪啪聲」解決了

macOS Catalina 10.15.2登場

macOS Catalina 10.15.2登場

Apple控告A系列晶片前負責人！利用蘋果技術離職開Nuvia晶片公司

Apple控告A系列晶片前負責人！利用蘋果技術離職開Nuvia晶片公司

關鍵字：

蘋果Mac ProPro Display XDR散熱

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面