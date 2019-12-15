楊梅休息站造價2.7億！廁所超酷有「漏斗頂蓋」　2022年初啟用

▲楊梅休息站今動土。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

國道1號南下自汐五高架起點至五楊高架終點近60公里，沿線卻都未設置服務區，交通部高速公路局因此投入2億7350萬元，今（15）日於原楊梅收費站舊址，舉行「國道1號楊梅休息站新建工程」動土典禮，該工程預計2022年初完工。該休息站造型特殊，廁所為圓形外牆搭配漏斗造型頂蓋，並另外設立通用廁所。

高公局表示，考量國道1號南下自汐五高架起點至五楊高架終點近60公里，沿線均無設置服務區，以提供用路人停靠休息及如廁，尤其南下末端因車道縮減容易壅塞，乃利用五楊高架終點南下側里程71k+400之原楊梅收費站舊址腹地改建為休息站，配置停車場、廁所及簡易賣場，以服務五楊高架南下側用路人，提昇國道服務品質。

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▲交通部長林佳龍參與動土典禮。（圖／高公局提供）

高公局說明，該工程除了增建休息站及配合站區配置需求，改建國道公路警察局楊梅分隊辦公房舍等建築工程外，尚包括國道主線滙出入車道與周邊槽化區及標線之調整。

此外，楊梅休息站整體造型特殊，其廁所為圓形外牆搭配漏斗造型頂蓋建物，充分融和自然光源及通風條件；並將性別平等觀念納入設計考量，除了男女厠所外，另外特別設置獨幢的通用廁所。而休息站的停車空間可容納小型車54輛、大型車10輛。

高公局表示，該工程契約金額為2億7350萬元，工期約600日，預計2022年初啟用；屆時將提供國道1號汐止至楊梅南下高架路段用路人小而美及更貼心的服務。

▲楊梅休息站示意圖。（圖／高公局提供）