　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊梅休息站造價2.7億！廁所超酷有「漏斗頂蓋」　2022年初啟用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼楊梅休息站今動土。（圖／高公局提供）

▲楊梅休息站今動土。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

國道1號南下自汐五高架起點至五楊高架終點近60公里，沿線卻都未設置服務區，交通部高速公路局因此投入2億7350萬元，今（15）日於原楊梅收費站舊址，舉行「國道1號楊梅休息站新建工程」動土典禮，該工程預計2022年初完工。該休息站造型特殊，廁所為圓形外牆搭配漏斗造型頂蓋，並另外設立通用廁所。

高公局表示，考量國道1號南下自汐五高架起點至五楊高架終點近60公里，沿線均無設置服務區，以提供用路人停靠休息及如廁，尤其南下末端因車道縮減容易壅塞，乃利用五楊高架終點南下側里程71k+400之原楊梅收費站舊址腹地改建為休息站，配置停車場、廁所及簡易賣場，以服務五楊高架南下側用路人，提昇國道服務品質。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長林佳龍參與動土典禮。（圖／高公局提供）

▲交通部長林佳龍參與動土典禮。（圖／高公局提供）

高公局說明，該工程除了增建休息站及配合站區配置需求，改建國道公路警察局楊梅分隊辦公房舍等建築工程外，尚包括國道主線滙出入車道與周邊槽化區及標線之調整。

此外，楊梅休息站整體造型特殊，其廁所為圓形外牆搭配漏斗造型頂蓋建物，充分融和自然光源及通風條件；並將性別平等觀念納入設計考量，除了男女厠所外，另外特別設置獨幢的通用廁所。而休息站的停車空間可容納小型車54輛、大型車10輛。

高公局表示，該工程契約金額為2億7350萬元，工期約600日，預計2022年初啟用；屆時將提供國道1號汐止至楊梅南下高架路段用路人小而美及更貼心的服務。

▲▼楊梅休息站示意圖。（圖／高公局提供）

▲楊梅休息站示意圖。（圖／高公局提供）

ET快訊
高以翔棺木抵達二殯　女友Bella神情哀戚步入火葬場
「兒失蹤3月還在嗎」夫妻問完等11天哭被騙　太子爺怒退駕！電
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

燒肉店一大半空桌！店員卻「已訂滿，要等喔」...他氣噗噗　同行老鳥揭內幕

吃到飽剩15分鐘！隔壁起身拿一堆食材...他飽炸佩服：高手　地獄結局超展開

楊梅休息站造價2.7億！廁所超酷有「漏斗頂蓋」　2022年初啟用

109學年「教學訪問教師」開始申請　都會師到偏鄉讓教育有更多可能

昆蟲系媽媽解鎖喇牙！女兒指定「下次要吃馬陸」　網求開賣：想買給小孩吃

媽背孩搭手扶梯！趕車哥奔跑撞人沒道歉　下幕「現世報秒應驗」爽翻

「兒失蹤3月還在嗎」夫妻問完等11天哭：騙我們　太子爺怒退駕！電話響了

不怕迷路！西拉雅風管處「智慧行動旅服」　專人導覽幫拍照

乳酥餅沾咖啡！世界冠軍咖啡師王策私藏的點心搭配法

收衣服最討厭什麼事？全職媽「看到衣架秒暴怒」　一堆人認同：強迫症發作

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

燒肉店一大半空桌！店員卻「已訂滿，要等喔」...他氣噗噗　同行老鳥揭內幕

吃到飽剩15分鐘！隔壁起身拿一堆食材...他飽炸佩服：高手　地獄結局超展開

楊梅休息站造價2.7億！廁所超酷有「漏斗頂蓋」　2022年初啟用

109學年「教學訪問教師」開始申請　都會師到偏鄉讓教育有更多可能

昆蟲系媽媽解鎖喇牙！女兒指定「下次要吃馬陸」　網求開賣：想買給小孩吃

媽背孩搭手扶梯！趕車哥奔跑撞人沒道歉　下幕「現世報秒應驗」爽翻

「兒失蹤3月還在嗎」夫妻問完等11天哭：騙我們　太子爺怒退駕！電話響了

不怕迷路！西拉雅風管處「智慧行動旅服」　專人導覽幫拍照

乳酥餅沾咖啡！世界冠軍咖啡師王策私藏的點心搭配法

收衣服最討厭什麼事？全職媽「看到衣架秒暴怒」　一堆人認同：強迫症發作

謝忻「被消失」合體阿翔破局！　IG落寞鬆口被孤立心聲：想念

屏東韓家軍庶民開講　鄉親請託「0-6歲國家幫忙養」...張善政：一定落實

燒肉店一大半空桌！店員卻「已訂滿，要等喔」...他氣噗噗　同行老鳥揭內幕

密集顆粒爬滿牆壁！她嘆「才剛漆好幾個月」　網一看搖頭：重新粉刷也沒用

膽小鸚鵡「逆襲」電動鳥！　飛踢下秒1個move笑噴全網

看韓國瑜選總統才想起「對南部虧欠」　孫大千批蔡英文：噁爛到爆！

女兒試探「懷孕把狗送走」　媽急護2金孫開罵：妳神經病喔！

吃到飽剩15分鐘！隔壁起身拿一堆食材...他飽炸佩服：高手　地獄結局超展開

高中鋁聯／黃保羅冠軍戰34球完封勝　平鎮團隊防禦率0

蔡英文找鍾明軒＋波特王社群戰再升級　2天內創560萬流量新高

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

整箱食物丟樹下！　網揭原因藏洋蔥

寄草莓孝敬媽媽！台北妹接黑貓電話哭暈了

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

月擠1萬元買股票　20年資產千萬

前方帽子哥套浴袍搭機　一查驚呆：61萬…

「癌末總舖師」做7菜1湯　醫院辦桌圓夢隔天安詳辭世

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

高溫可能連4天飆30度　下波轉雨降溫時間提早了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

更多熱門

相關新聞

定速車龜國道內線　網嘆翻：路隊長腦迴路

定速車龜國道內線　網嘆翻：路隊長腦迴路

行駛在國道上，照理來說要開在中線，內線用來超車，但許多駕駛似乎習慣龜在內線，讓人匪夷所思。一名網友就發文表示，他看到很多國道車禍的影片，小車常常是在內線道出事，他實際觀察，發現有時候內線道比中線還塞，不然就是整條空的、有人卻定速在內線，讓他好奇發問「高速公路內線到底有什麼魔力？」

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內

阿羅哈客運3死　司機釀禍被起訴

阿羅哈客運3死　司機釀禍被起訴

國道1湖口段凌晨2起追撞　2駕駛不治身亡

國道1湖口段凌晨2起追撞　2駕駛不治身亡

國道火燒車2死！警忍痛通知　老父反淚謝：辛苦了

國道火燒車2死！警忍痛通知　老父反淚謝：辛苦了

關鍵字：

楊梅休息站動土國道

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

莉婭被狂罵小三！氣炸放話「不停就提告」

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

更多

最夯影音

更多
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面