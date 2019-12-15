噴「整罐蟑螂藥」害攤販吸入性嗆傷　清潔工遭判2月還要賠4.6萬

▲男子與攤販起爭執，竟拿環境用藥「利舒寧」噴灑對方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄楠梓公有市場的張姓攤販因邱姓清潔員在其攤位側門擺放物品，與對方起爭執，孰料，竟遭邱男以防治蚊蟲、蟑螂用藥「利舒寧」噴灑，導致他喉嚨有吸入性嗆傷。橋頭地院審理，刑事部分依傷害罪判邱男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，民事則判賠償46000元。

判決書指出，事件發生於2018年7月9日，邱男將物品擺放在張男攤位側門，雙方產生糾紛後，竟在同月2天後使用整罐「利舒寧」噴灑張男攤位，導致對方吸入化學性藥劑後受到吸入性嗆傷。

對此，張男本身除了攤販這項工作外身兼導遊一職，因為受到嗆傷的緣故，也影響自己帶團工作，要求對方賠償他醫療費用、精神撫慰金以及工作損失一共87103元。

邱男表示，願意對自己的犯行、對方醫療費用負責，但他認為對方提出的證據，不足以證明帶團工作有損失，且張男提出的精神撫慰金過高。橋頭地院審理後，刑事部分確定依傷害罪判邱男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，民事經法官斟酌後，認為賠償46000元較適當。



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