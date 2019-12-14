全程台語勸降！警喊話「阿文～趕快把遙控器丟出來」：不然要繼續開槍打你了

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

涉嫌在台南國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」，跟警方對峙13個小時後，終於在清晨6時46分棄械投降。此外，稍早警方台語勸降的畫面也曝光，從影片中可聽見，警方要求阿文將遙控器從窗戶丟出來。

警方用台語向嫌犯溫情喊話，「阿文啊！我是警察局的人，你趕快投降，趕快把遙控器從窗戶丟出來、遙控器快點丟出來，要不然警方要繼續開槍打你了！要繼續給你打囉！阿文啊！阿文！遙控器趕快丟出來。」不過，就算警方不斷溫情喊話，阿文依舊沒有鬆動的跡象。

▲警方對阿文溫情喊話。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後，由於雙方依舊僵持，警方最終於6時40分持盾牌破門而入，一開門就朝裡面猛開3槍，場面一度相當緊張火爆，而警方破門後，隨即將嫌犯從房裡拖出。據了解，由於擔心傷及附近居民，警方不敢大意，決定上樓談判，第一波攻堅時，嫌犯一手拿爆裂物遙控器、一手拿槍，朝警方連開數槍，雙方展開駁火，嫌犯見狀躲入房間內展開拉鋸，並在警方第二波攻堅時，扔出一個不斷散發出火藥味的玻璃瓶。另外，據了解，阿文在與警方對峙過程中，曾經要求老婆、孩子到場，但他老婆不僅不給面子，還要他去死一死。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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