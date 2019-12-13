豬隊友退冰冷凍水餃！整包「合體成水餃磚」大走鐘　網笑爛：以為是一隻雞

▲左圖為退冰的冷凍水餃，不是一隻未烹煮的雞。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

冷凍水餃快速又方便，幾乎是每個家庭常備的料理，但一名女網友表示，家中成員昨天心血來潮想煮個水餃，結果把水餃拿到冷藏區退冰，等整包水餃變得水水又爛爛的狀態時，竟然又把它冰回冷凍，最後呈現的慘狀讓她看了就頭痛。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，只見鐵盆中泡著一包看起來像是雞肉又像是豬腸的東西，細看內文才知道這竟是「一坨水餃」，原來是原PO的家人以為冷凍水餃煮之前需要退冰，所以耐心地放到冷藏區，想不到整包水餃出水軟掉，而且每一顆都黏在一起，皮肉還分離。

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原PO家人看這包水餃狀況不太對，所以又把它冰回冷凍庫，以為這樣就能讓面目全非的水餃復原，重新變回一顆顆飽滿形狀，怎料這個舉動反而讓情況更糟，原本退冰的水餃再度結合成一大塊「水餃磚」，內餡都已經大走鐘，不說根本看不出來這包東西是水餃。

▲網友示範水煮水餃磚。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友表示，「一坨下去煎」、「這題太難了我不會」、「拿去烤，千層麵get」、「抱歉我剛以為是一隻雞」、「是水餃？以為是大腸」、「我家前幾天也是這樣，只能煮成水餃湯」、「 最天兵的是居然拿去泡水退冰」、「給我一個妳真的還想再吃的理由吧⋯還泡水⋯化完整鍋會像ㄆㄨㄣ好嗎」、「我曾經吃過，然後腸胃炎…」。

最後原PO依照網友建議，把整塊「水餃磚」拿去平底鍋煎，變成一整片褐色肉餅，雖然賣相很嚇人，但至少有盡力拯救這包水餃。有網友提醒，其實肉類退冰後容易孳生細菌，而且原PO還有泡水解凍，最好是整包丟掉不要再吃了。

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