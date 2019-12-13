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OVO AI電視盒上市　搶先Apple TV推出多用戶系統

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▲▼OVO AI電視盒。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OVO AI電視盒。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣串流電視新創公司OVO今（13）日推出個人化AI電視盒 OVO TV Switch；OVO表示，這款AI電視盒搭載「OVO TV」平台的UI 3.0系統，不只搶先蘋果的Apple TV兩週推出多用戶個人化推薦功能，創新技術更被年出貨9百萬台到海外的中國電視盒大廠圳雷科技注意，取得「OVO TV」平台授權導入自有品牌電視盒，已成功賣往南美大國巴西，並將進軍東南亞如馬來西亞等市場。

OVO創辦人吳有順表示，OVO一直引領電視OTT潮流，包含率先推出「正版內容訂閱」、「播放清單 (原自訂頻道)」、「頻道自由選」，到今年的「多用戶AI系統」。

「OVO TV」串流電視平台，更藉由授權模式走出台灣，賣到南美和東南亞。現在除了邁向國際，也將平台移植到更多產品裝置上，包括目前群募金額已突破 700 萬元的智慧投影機「OVO 百吋無框電視」，以及洽談中的各種聯網智慧裝置。

透過「OVO TV」平台，不但可提供消費者更多元的內容選擇、不斷進化的軟體更新，也能在硬體銷售收入外，創造一個持續性的內容與廣告分潤收入。藉由「跨國授權」、「跨產品授權」兩大平台授權策略，由台灣團隊創新研發的「OVO TV」串流電視平台，將從台灣出發改變全球電視生態。

OVO指出，「OVO TV」串流電視平台UI 3.0系統，可提供五大新功能：
˙多用戶系統：家中每個人都有自己的專屬電視服務，電視螢幕就是個人化桌面。
˙一鍵切換使用者：遙控器一鍵切換使用者，不用回到設定進行繁瑣的切換。
˙個人化AI智慧推薦：學習並推薦家庭成員的個別喜愛內容，並可跨APP提供推薦。
˙我的頻道：可自由設定常看的電視頻道，更可移除不想看的頻道內容。
˙播放清單：網路YouTube影片變成電視頻道，轉台就能看，現在還新增快轉、迴轉、暫停功能。

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