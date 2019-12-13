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快訊／國1平鎮系統交流道「大貨車翻覆」！猛撞路肩+護欄　乘客骨折送醫

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記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國道1號高速公路平鎮系統交流道13日發生一起車禍！一輛大貨車行經該路段時，疑似因過彎車速過快，重心不穩當場翻覆，車輛猛力撞上外側路肩及護欄，造成現場車流回堵。

▲▼ 國1平鎮系統交流道貨車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 國1平鎮系統交流道貨車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警消人員獲報趕赴現場處理，將受有輕傷的52歲曾姓駕駛及鎖骨、肋骨骨折的30歲潘姓乘客送醫急救，2人酒測值均為0。

據了解，該輛大貨車是由台南安平交流道上，要到桃園市觀音區送貨，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼ 國1平鎮系統交流道貨車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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