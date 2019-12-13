張綱維挪遠航31億　竟用淡水小坪頂「魔咒八卦山」105戶爛尾樓抵帳

圖文／鏡週刊

遠航無預警停飛引發風暴，早在2016年11月、2017年1月及2月，曾3度派人到遠航稽核財務並了解營運狀況，發現遠航機齡老舊，曾將向合庫銀行融資22億餘元，及自有的9億元資金貸給張綱維擔任負責人的樺壹租賃公司，明顯有財務風險，會計師稽核發現後，重編遠航財報，並載明「繼續經營假設存有疑慮」等內容。

為此，民航局不但行文遠航要求改善，還找來遠航代表開會，遠航雖稱該借貸關係是基於集團資金調度運作，爾後不會再有此情況發生，但民航局仍當場痛批遠航不能以資金調度為由，將銀行融資借款轉貸給關係人，且遲未償還，資金恐被關係人花光。

為避免影響飛安、營運及公眾利益，民航局下最後通牒，要求遠航在現金不足的情況下，應成立信託專戶，匯入1億餘元，保障消費者預付機票款權益，不可擅自動用，並要求遠航不得再向銀行融資，將款項借給關係人。

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當時民航局要求張綱維立刻將銀行借貸的22億元匯回遠航，張綱維以集團資金周轉為由，不斷拖延，在民航局要求之下，最後張綱維竟然把新北市淡水區小坪頂號稱八卦山的105戶爛尾樓（附註見文末），作價22億元給遠航，應付帳面數字給民航局交代。

民航局還發現，遠航在2016年4月27日董事會決議，向張綱維擔任董事長的關係人樺福及樺富2公司，購買前述小坪頂105戶房屋及106個停車位，作為員工宿舍、訓練所及規劃為遠航的旅遊產業使用，當時總價不到14億元。

雙方完成簽約後，遠航先付3,500萬元土地款給張綱維的2家公司；同年8月，遠航又將該不動產提供給合庫銀行作為長期借款的擔保品；隔年3月29日與樺福公司協議解除契約，當時卻未收回價款。

該筆交易疑點重重，遠航靠這些不動產貸款了多少錢？解約後是否拿回3,500萬元土地款？由於遠航後來下市，無法窺見財報內容，是否涉及不法？有待檢調釐清。

註：淡水小坪頂是台灣營建史上有名的「八卦山」，地勢高，前擁台北盆地、後靠陽明山，可俯瞰淡水河出海口、觀音山。早年曾吸引一大票建商搶開發，後因政策、景氣轉變，8家建商推案同時「賣掛」在此，成為台灣營建史上有名的「八卦山」。



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