公務員家庭出身！房地產跨足航空　「神祕救世主」張綱維玩壞遠航

圖文／鏡週刊

遠東航空今（12日）傳出停飛消息，董事長張綱維卻搞消失！外界不知道，遠航2008年爆發財務危機暫停營業，當時就是張綱維接手讓公司起死回生，但當年的救世主如今驚傳已經跑路。

樺福集團董事長張綱維是神祕的企業家，他靠處理不良債權、房地產業起家，而後跨足飯店、旅遊及航空業，他天生反骨，別人看壞的事業到他手上都能長出新的花朵。

今年49歲的張綱維是公務員家庭出身，由於父親很早就過世，讓身為獨子的他，從小就知道要靠自己打拚賺錢，一路走來他白手起家，大學就兼家教、擺地攤，畢業後曾做靈骨塔的直銷和期貨買賣，有過這些經歷，讓張綱維更清楚自己的志向，將來不會只當一般領薪水的上班族。

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張綱維曾創業開禮品公司，後來發現大集團都是靠建築起家，讓他決定試試看，開始投入相關產業，1990年創立樺福建設，後來藉由參與台北捷運局共構，創下捷運聯合開發案首例，此案讓他大賺10幾億元，從此公司業績蒸蒸日上，但他野心不只如此，2006年跨足商場與育樂事業，而後又投資經營樺舍商旅、度假村、旅行社等。

張綱維因為敢於投資、不怕失敗，在業界被稱為「張大膽」，其中最著名的一役，就屬他接手遠航跨入航空業。

遠航由胡侗清於1957年創立，過去曾為臺灣內陸及離島航線的龍頭，航點遍布各大城市、離島，並持有不少國際航線之航權，2008年爆發財務危機暫停營業，隔年由張綱維接手，2011年4月18日正式復航，當時張綱維被遠航的員工們視為救世主。

原本員工還期待張綱維可以帶領公司再創榮景，未料遠航現在卻無預警停飛、員工面臨資遣，業界人士分析，當初張綱維買下遠航就大玩財務槓桿，加上高鐵營運後衝擊國內線營運，另一方面，國際線也因廉航業者競爭備受壓力，經營困難下，導致公司財務陷入危機，但目前張綱維像是人間蒸發，各方都無法聯繫上。



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