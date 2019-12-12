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南山代理董座尹崇堯2次面試闖關失敗　金管會揭2大關鍵因素

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山人壽代理董座尹崇堯人事案，金管會以2大理由駁回。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽董事長杜英宗遭停職，代理董座原擬由今年36歲的尹崇堯擔任，金管會今（12）日以南山人壽規模龐大及業務規模龐大，以及尹崇堯保險專業和經驗不足為由，駁回這起人事案，不過這段代理期間所做的決策仍屬有效，要求該公司盡快推派新人選。

南山人壽斥資百億元的新系統去年上線後，不斷出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，金管會在9月17日下重手開罰3,000萬元，更下令董事長杜英宗停職2年，隨後南山人壽董事會決議，由大股東潤泰集團總裁尹衍樑兒子、年僅36歲的尹崇堯接任代理董事長一職，引起外界議論，是否能夠解決南山的問題。

金管會為求慎重，兩次面試尹崇堯，但直到今天，才公布南山代理董座尹崇堯人事案「緩議」，請南山重新考量人選。保險局長施瓊華表示，經過審查結果，考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董事長一職而言，在保險專業能力、保險業經營經驗方面，尹崇堯仍有待進一步的歷練提升及累積經驗。

施瓊華指出，除了從保險業負責人資格條件規範來看之外，同時也會依照公司規模、資歷進行綜合評估，最重要的是南山人壽規模大，許多決策必須要有足夠的經驗和歷練，因此這是金管會考量的2大關鍵因素，也就是董事長須負起所有決策責任，由於關係到保戶權益，希望有一定資歷的人擔任代理董座，比較符合現階段該公司的需求。

施瓊華提及，尹崇堯先前有3年的董事經歷，也擔任過董事長特助，以及不同單位進行學習，不過董事與董事長之間仍有所差距，強調未來進行決策時，仍要有經驗累積和歷練，因此要求南山人壽重推新人選，但尹崇堯代理期間所做的決定，按照公司法規定仍屬有效，同時不准代理董座後，依然是南山人壽的董事。

對於這起人事案，金管會進行2次面試，施瓊華說，第一階段面試是在10月19日舉行，由她親自面試，請尹崇堯說明經營理念和表達意見，面試時間長達2小時，而第二次面試則由審查小組來面試，面試過程也約2小時左右，歷經2次面試後，最後予以緩議，請該公司盡快推派新人選。

根據保險局統計，到今年9月底為止，南山人壽總保戶數高達623萬人，有效主附約保單有1430萬張。

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