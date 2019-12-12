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代理董座尹崇堯遭金管會駁回！南山人壽：虛心接受　儘速召開董事會再推新人選

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▲▼南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽董事長杜英宗遭停職，代理董事長原擬定由該公司大股東尹衍樑的36歲獨子尹崇堯擔任。經過近3個月時間、歷經2次面試後，金管會12日正式以尹崇堯專業和經驗不足為由，決定應予「緩議」，並請南山重新考量代理董座人選。對此，南山人壽表示，近日將召開董事會重新推舉代理董事長。

金管會保險局長施瓊華表示，尹崇堯董事代理董事長一案，經金管會審查結果，考量兩大因素：南山人壽總資產4.8兆元是國內第2大壽險公司，其資產及業務規模龐大，事關數百萬保戶權益；就擔任代理董事長一職而言，尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗方面，仍有待進一步之歷練提升及累積經驗。

因此，經綜合評量，金管會認為，尹崇堯尚不足擔任代理董事長一職，決定應予「緩議」，並請南山人壽重新考量代理董事長人選，且最好具有足夠的保險業資歷與專業經驗。

據了解，此人事案創下多項紀錄，是金融史上首位由金管會主委親自面試的壽險公司董事長，保險史上最年輕的董事長（代理董事長）、需要二次面試的保險業負責人，也是最後不被金管會接受的首例。

現年36歲的尹崇堯，2016年起就進入南山人壽董事會。南山人壽推舉人選的理由是尹崇堯出任南山董事服務3年，董事符合保險工作資歷，同時他也擔任董事長特助一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等壽險業核心部門，透過參與跨部門會議與專案執行，熟悉公司內部管理與實務運作。

此外，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。不過金管會認為，尹崇堯仍有待進一步歷練及累積經驗，也就是說，即使尹崇堯不是南山人壽代理董事長，也仍是南山人壽董事。

針對金管會決議，南山人壽表示，對於主管機關的決議虛心接受，近日將儘速召開董事會重新推舉代理董事長，並遵照主管機關指示辦理。

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