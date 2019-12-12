【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

▲Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪，以強勁氣流吹送暖暖愛意。



圖、文／Dyson提供

顛覆美髮市場的英國科技品牌Dyson，於今年聖誕節前夕特別邀請被封為國民男友的暖男男神劉以豪，拍攝聖誕浪漫形象影片，化身善解人意的貼心男友，成為女友專屬髮型師，使出讓女生心裡甜蜜到尖叫的浪漫大絕招，拿起Dyson SupersonicTM吹風機，顯露寵溺表情站在女友身後為其吹乾頭髮，或是駕輕就熟運用Dyson AirwrapTM造型器為女友變換髮型，哄得女友綻放笑顏！

Dyson針對即將到來歲末歡慶聖誕季節，推出「Dyson SupersonicTM吹風機節日特別版」季節限定禮盒，完整表達送禮者的時尚品味與誠意，絕對是讓情侶間甜蜜升溫的聖誕禮物夢幻首選。 即日起於Dyson全台百貨專櫃、線上商城與及各大通路全面上市，原價16,200 元，聖誕限定甜蜜價14,600元。

2019/12/19～2020/2/28，Dyson首度推出「限定節慶客製化包裝服務」，於活動期間至各大百貨專櫃購買Dyson SupersonicTM吹風機或Dyson AirwrapTM造型器指定商品，即可選擇獨一無二的勃根地酒紅與鉑金灰限定色系包裝。Dyson於活動期間同步加碼推出純金金幣抽獎活動，至指定百貨專櫃體驗Dyson吹風機或者造型器完成體驗活動，並且上傳與體驗產品合照至指定 FB 活動頁面，就有機會抽中純金金幣一枚（價值7,200元）或Dyson限定好禮。