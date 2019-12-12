重慶貓咪咖啡廳飼養「小熊貓」…網怒PO：踡縮成一團！陸林業局：嚴肅追查

▲重慶貓咪主題咖啡廳竟出現小熊貓。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

現在，貓咪主題咖啡廳在各地都爆紅，成為很多愛貓一族下午茶首選。貓奴們不僅能與喵星人近距離接觸、玩耍，同時也能享受到美味的咖啡。可是，有大陸網友近日發帖，重慶一家咖啡館內竟出現了被飼養的保育動物「小熊貓」，用牠來給自己的咖啡廳增加噱頭！

據《北京青年報》報導，微博網友「-BlueLullaby-」9日PO文表示，「剛才在朋友圈看到有一家重慶的私立貓咖養小熊貓，萬分震驚，想要請教：小熊貓不是國家二級保育動物嗎，私人貓咖有資質養嗎？如果是私立動物園有資質有專業的飼養員感覺可以接受一些，但是看到小熊貓踡縮在一個裝有貓架的小櫃子裡實在太難受了。」

▲小熊貓踡縮在一個裝有貓架的小櫃子裡。（圖／翻攝自微博）

小熊貓（Ailurus fulgens）也叫紅熊貓或九節狼，是一種小型哺乳動物，原產於喜馬拉雅山脈東部和中國西南地區，有著紅褐色的皮毛和一條長而蓬鬆的尾巴，且由於前肢較短，步態搖擺蹣跚。由於野外成年生存數量預估不足10000只，小熊貓已被國際自然保護聯盟歸為瀕危物種。

對此，大陸國家林業和草原局11日通報，「針對重慶一咖啡館飼養小熊貓的行為，國家林草局責成重慶市林業局開展調查；針對涉事咖啡館的情況，重慶市林業局與重慶市森林公安局現已介入調查，對於在合法繁育場所以外發生的經營、利用野生動物行為嚴肅追查。」

大陸國家林草局還提醒，取得人工繁育資質的機構，必須加強監管，保證野生動物的安全，不得開展與人工繁育無關的活動，「愛護野生動物，人人有責。」

我該答應女友嗎？

▼大陸國家林業和草原局發文。（圖／翻攝自微博）