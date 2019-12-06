2019醫療科技展SNQ主題館　全國唯一獨立型產後護理之家首次入選

▲優兒寶產後護理之家」為全國第一家獲頒SNQ國家品質認證標章之獨立型產後護理機構。（圖／業者提供）

記者余弦妙／台北報導

近年來坐月子商機興起，產後護理之家如雨後春筍般大量成立，各家業者不惜重金斥資設置有如星級飯店一般的空間環境來吸引孕婦下訂入住。其中SNQ首次通過獨立型產後護理之家認證（Symbol of national Quality，代表Safety and Quality），是國家生技醫療產業策進會(生策會)召集全國最權威的學者專家，透過檢視醫護機構團隊的各項客觀指標，且經實地審查實證照護成果，以評核團隊的整體醫護照護品質，並發掘出團隊強項和護理用心作為。

SNQ除了評核一般醫療院所，也針對相關護理機構進行審查；連續三年護理機構評鑑優等，今年通過SNQ認證的「優兒寶產後護理之家」，也受邀參加2019台灣醫療科技展，這也是全國唯一榮獲認證的獨立型產後護理機構。

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優兒寶指出，除了產後月子期間的調養照護，更向前往後延伸推出產後到院泌乳指導、返家後的居家動線規劃諮詢、LINE@即時諮詢等相關服務，提供全程全方位以「產婦、嬰兒及家庭」為中心之孕產期專業化、人性化完善的連續性護理照護。

另外，更聘有完整之產科、兒科專科醫師及中醫師每週巡診並提供專業諮詢，還有獨立設置全職產科護理師照顧產婦，更堅持無聘用褓姆，以超過標準的1:4全數專業護理師照顧寶寶，因此對於特殊需求的寶寶，優兒寶也具有指導媽媽正確照顧的專業能力。

優兒寶更分享一個案例，有一名預約入住的媽媽在產後第一時間，優兒寶的護理人員即時到院關懷。就在此時接到醫院告知，寶寶有髖關節脫臼問題，當時媽媽情緒非常激動淚流不止，公公婆婆甚至還來詢問這樣子優兒寶還願意收留我們嗎？

經過1個月優兒寶專業護理人員及醫師團隊細心照護下，在上週接到媽媽來電表示，剛滿45天的寶寶經過這陣子的照顧現在身體已恢復健康。再再顯示如何確保能夠真正接受到專業優質的產後護理照護服務，對照護需求者—產婦與寶寶而言是非常重要的課題，也是本次能獲得SNQ認證的關鍵之一。



優兒寶說，在落實企業社會責任上，也以入住媽媽人次為基數，每個月每人捐贈500元支持忠義基金會蒲公英助養計畫，希望為這群失去父母依靠的失依兒帶來更多的關愛並獲得妥善的照撫，也期待以此建立標竿，鼓勵各界共襄盛舉。

優兒寶執行長李昀澔更廣邀台大補習班加入共同支持，加上優兒寶本月份公益基金公益共同捐出20萬元，同時更邀請台北地區知名的湯瑪仕肉舖─金煜實業有限公司一起幫助失依兒，更以實物的型式每月育幼院肉品供應，並共邀更多醫護機構團體投入公益關懷行列。