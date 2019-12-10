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大學醫院診間外「突然槍殺6人」　捷克42歲嫌逃3小時…車內自轟亡

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▲▼ 捷克東北部Fakultní nemocnici Ostrava大學醫院今（10）日上午7時許發生槍擊案，至少4死。（圖／路透）

▲槍擊案發生後，警方已經封鎖案發現場展開調查。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

捷克奧斯特拉瓦大學附設醫院10日上午驚傳隨機槍擊案，造成6人死亡慘劇。捷克警方證實，42歲槍手於醫院內槍擊9人後逃逸，警方持續追捕3小時，發現他已經在座車內飲彈自盡。他的詳細作案動機仍有待調查。

根據英國廣播公司（BBC）報導，警方於當地時間上午7時19分（台灣時間下午2時19分）接獲報案稱，在奧斯特拉瓦大學附設醫院（Fakultní nemocnici Ostrava）診間外發生槍擊事件。院長哈佛蘭特（Jiri Havrlant）向當地電視台表示，槍手無預警朝病患開槍，有9人中彈，其中4名男子和2名女子傷重不治，另有3人受傷，其中2人性命垂危。據悉，所有受害者都是醫院病患。

警方表示，已經確認槍手為42歲男子，有消息指槍手也是該醫院病人，但並未獲得官方證實。警方目前仍在調查他的犯案動機。

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警方表示，案發後立刻調閱監視器畫面鎖定嫌犯身份，發現他駕駛銀色雷諾轎車逃逸，立刻出動兩架直升機追緝。大約3小時後，嫌犯於車內自轟，傷勢過重宣告不治。警方指出，男子使用的武器為一把9毫米口徑捷克製手槍，但他並無持槍許可證。

捷克社會狩獵運動普及，因此民眾擁槍率相對其他歐洲國家較高，但境內甚少傳出重大槍擊案。捷克上一次發生類似事件為2015年，當時一名男子在東部城鎮烏赫爾布羅德（Uhersky Brod）一家餐廳內槍殺8人，隨後當場自戕身亡。

捷克日前才要求歐盟放寬對半自動武器的禁令，但遭歐盟最高法院駁回。布拉格當局批評歐盟說，管制民眾擁有半自動武器無助於提高社會安全性。

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