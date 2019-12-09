獨／嗆神父不專心聽告解　一支「螺賴把」險毀歷史建築百景《玫瑰聖母堂》

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

位在高雄市愛河旁的《玫瑰聖母堂》不但是台灣第一座天主教堂，更曾經榮獲台灣歷史建築百景票選第一名，不過差一點就毀在一支螺絲起子，一名鄭姓男子質疑神父在自己進行告解時，不夠專心，所以就拿了螺絲起子丟向玫瑰聖母堂，還好沒有造成毀損，不過教堂人員立刻報警，警方翻遍法規，最後卻拿他沒轍，因為玫瑰聖母堂是歷史建物，只能引用《文化資產保護法》第一百零六條，未遂犯不罰，也讓鄭姓男子躲過200萬的罰金。

▲男子質疑神父不夠專心聽告解，拿螺絲起子丟聖母玫瑰堂， 險造成損毀「歷史建物」 。（圖／記者吳奕靖攝）

8日下午四點左右，鄭姓男子開貨車來到《玫瑰聖母教堂》，下車之後並沒有多說話，也不顧教堂裡頭正在進行彌撒，拿了螺絲起子就往玫瑰聖母教堂丟，這個舉動立刻讓教堂人員衝出來看，鄭姓男子還不覺得自己做錯事，雙手一攤大搖大擺的跟教堂人員說，「你能拿我怎麼辦？」看到這一幕，讓人氣得牙癢癢，所以教堂人員不忍了，直接打電話報警來抓人。

▲男子持螺絲起子（同款）丟聖母玫瑰堂， 險造成損毀「歷史建物」 。（圖／記者許宥孺攝）

鄭姓男子隨後被帶回了派出所，該用哪一條罪來移送，傷透了員警的腦筋，因為《玫瑰聖母堂》歷史相當悠久，是台灣第一座天主教堂，同時在2001年的時候，還榮獲台灣歷史建築百景第一名，一般應該是屬於「歷史古蹟」，所以毀損罪不是採用一般的刑法，應該是《文化資產保護法》第103條，處6個月以上，5年以下的有期徒刑，得併科50萬以上，2千萬以下的罰金。

不過就在派出所員警匡欣慧詢問高雄市文化局後，整個罰則大逆轉，因為《玫瑰聖母堂》是屬於「歷史建物」並非是「歷史古蹟」，所以引用的法條變成了《文化資產保護法》第106條，處以30萬元到200萬元罰金，但是這個法條不罰未遂犯，也就是說鄭姓男子雖然向《玫瑰聖母堂》丟螺絲起子，但因為沒有造成毀損，所以無法像是「歷史古蹟」一樣，引用第103條，就算未遂也會被移送法辦。

▲男子當日在這個地點拿螺絲起子丟聖母玫瑰堂， 險造成損毀「歷史建物」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲聖母玫瑰堂是屬於「歷史建物」而非古蹟 。（圖／記者吳奕靖攝）



匡欣慧花了很長時間查出相關法規，但是內心卻很無奈，因為毀損「歷史建物」未遂無法可罰，所以只好再次告誡不准再犯，讓鄭姓男子離開派出所。不過高雄市政府文化局主任秘書劉秀梅提醒，無論古蹟或歷史建築都具有法定文資身份，都需受到文化資產保存法的規範，所以還是請民眾千萬別蓄意破壞歷史文物。

▲聖母玫瑰堂曾經被選為台灣歷史建築百景第一名 。（圖／記者吳奕靖攝）

玫瑰聖母堂小檔案

玫瑰聖母聖殿主教座堂，簡稱玫瑰堂，創始於1859年（清咸豐九年），不僅是台灣天主教會的發源地，同時也是天主教會在台灣重新開教以來建立的第一座教堂。建築設計為哥德式與羅馬式的尖塔建築，教堂正面為高聳的尖塔，兩旁有小型衛塔，正門上還有同治敕令的「奉旨」石碑。教台正中央的玫瑰聖母像，是道明會玫瑰會省之會士自西班牙引進，至今已有140年以上的歷史。

玫瑰聖母堂為哥德式與羅馬式的尖塔建築，被列為歷史建築。教堂正面為高聳的尖塔，兩旁另有小型衛塔，正門上懸有同治敕令的「奉旨」石碑。教台正中央的玫瑰聖母像，由道明會玫瑰會省之會士自西班牙引進，至今已有140年以上的歷史。