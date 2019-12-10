俄烏德法領袖峰會：年底前烏克蘭東全面停火、換俘

▲在香榭麗舍宫舉行的聯合記者會上，4國領袖「排排坐」。圖左至右分別是：澤倫斯基、梅克爾、馬克宏與普丁。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

BBC報導，俄羅斯總統普丁、烏克蘭總 統澤倫斯基、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏周一(9日) 在巴黎舉行了睽違3年的「諾曼第模式」四國會談，就烏克蘭東部衝突等問題進行磋商。

當天，普丁跟澤倫斯基首度正式會晤。在會談後發表的聯合公報中，俄、烏雙方同意在2019年年底前實現烏東地區「全面廣泛」的停火。雙方並且同意在今年年底前釋放並交換所有「跟衝突相關的被關押人員」、承諾在2020年3月底前從烏克蘭的3個地區撤軍等。

公報中強調，應全面落實「明斯克停火協議」。但是，俄烏 雙方在俄羅斯支持的民兵組職撤軍、頓巴斯地區特殊選舉法等問題上依然存在著爭議。

在會談後的聯合記者會上，普丁稱這次會談是解決烏東衝突的「重要一步」。梅克爾說：「我們還有許多工作要做，但我對這次會談的感覺是，各方都有誠意解決困難問題。」 馬克龍則表示：「我們沒有找到神奇的解決方案，但我們取得了進展。」

「德國之聲」電台報導，2014年，烏克蘭政府軍跟民兵組職在烏東爆發衝突至今，已造成至少1.3萬人死亡。 在多方斡旋下，俄烏德法四國在2015年簽署了「明斯克停火協議」，要求交戰雙方全面停火。但之後該地區仍然不時爆發衝突。

法國自2014年開創了「諾曼第模式」的法德俄烏四國會談，就烏克蘭局勢舉行磋商。但在2016年的柏林峰會後，各方由於分歧過大，並未再舉行類似的峰會。

據報導，4外長及外交顧問將在接下來的4個月裡繼續舉行一系列談判，推進相關問題的落實。下一次「諾曼第模式」4國會談敲定在4個月後。