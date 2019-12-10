高以翔驟逝...網傳「拍打手肘內側」可救心肌梗塞　醫師解答了

▲影片內容非正確。（圖／翻攝自事實查核網站MyGoPen）

圖文／周刊王

藝人高以翔猝逝，讓心肌梗塞議題浮上檯面；最近網路流傳一則影片，稱若要預防心肌梗塞，可以拍打手肘內彎部分，學起來可以救人一命。對此查核網站指出，中西醫都沒有這樣的急救方式，務必尋求急救就醫並做CPR 處理，避免延誤救人的黃金時間。

一段拍打左手臂手肘就能預防、急救心肌梗塞的影片在網路上瘋傳，指以手臂拍打手肘內彎處理心肌梗塞，依中醫之理論，心包經是沿著人體手臂前緣的正中線走的一條經脈，起於胸中，出屬心包絡，下膈，一直走到中指，左右手臂各有一條；拍打心包經，對疏通氣機有作用。

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對此查核網站MyGoPen表示，這段影片其實是多年前內容農場的謠言文章，重新改編的影片，無論在中、西醫都沒有拍打手肘內側的這種急救方式，勿輕信謠言，避免延誤救人的黃金時間。中醫師吳建東亦表示，實際上中醫未用此法治療心肌梗塞。

醫師建議，心肌梗塞的處置，應該是趕快找旁邊的人協助或打電話求救，並立即進行「叫叫CAB」，由其他人尋找AED急救，直到救護車來。

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