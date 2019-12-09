擊敗90國　南非佳麗獲封2019環球小姐：今後別說黑皮膚的人不美

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▲環球小姐由美國電視明星哈維（Steve Harvey）主持。（圖／翻攝自instagram）

實習記者崔子柔／綜合報導

南非佳麗唐吉（Zozibini Tunzi）9日從全球90多位選手中脫穎而出，在美國亞特蘭大奪下「2019環球小姐」（Miss Universe）冠軍，她為黑人女性打氣的得獎感言獲得滿堂彩，增添許多人的自信心。

第68屆環球小姐選美比賽在亞特蘭大泰勒派瑞片場（Tyler Perry Studios）舉行，在7位女性組成的團隊評選下，26歲的唐吉擊敗亞軍波多黎各佳麗安德森（Madison Anderson）與季軍墨西哥小哥阿拉岡（SofiaAragon）。

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▲唐吉從上屆環球小姐、菲律賓佳麗葛瑞（CatrionaGray）手中接下后冠。（圖／翻攝自instagram）

唐吉在選美的演說提到，「我成長的世界裡，女孩們擁有和我一樣的膚色、頭髮，卻不被世人覺得美麗，但從現在開始，這樣的想法該被打破了。」

緬甸小姐索辛特（Swe Zin Htet）雖然沒有進入決賽，但她在上週出櫃引起熱議，成為第一個在這場選美中公開出櫃的女同志。

索辛特說，「能藉由這裡公開我是同性戀，將替緬甸的同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒（LGBTQ）群體帶來諾大的影響。」同性戀在緬甸並不合法，最高可判無期徒刑。

▼索辛特出櫃引起熱議。（圖／翻攝自facebook）