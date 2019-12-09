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「我喝奶茶誤吞吸管」！22歲女忍痛求醫…醫取出「30cm鋸齒狀異物」驚呆了

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▲▼22歲女吞塑膠管，企圖催吐。（圖／翻攝自廣州日報）

▲22歲女吞塑膠管，企圖催吐。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市22歲女孩日前到南方醫科大學第三附屬醫院消化內科就診求助，訴稱自己喝奶茶不小心吞了吸管。醫生接診後檢查發現，管狀異物長達30公分，明顯不是吸管。在醫生反復追問下，她才說出了實情，原來吞進去的是網購的催吐管！

為達「完美」催吐減肥，大陸現在竟出現一種「催吐族」的存在。有些女孩為變瘦，竟把塑膠管插進胃裡進行催吐，作法令人心驚。

據《廣州日報》報導，得知患者小盧（化名）體內的異物為催吐管後，南醫三院消化內科醫生張婷請患者家屬回家取了另外一根催吐管，發現是一根長約40公分的管子。管子質地很硬，管內徑為1公分，管底已在胃部，頂著胃壁，頂端還是不規則的鋸齒狀。

經過檢查，醫生發現如果內視鏡取出異物難度很大，一是因為管子太長、質地硬、管壁厚，內鏡下夾取困難；二是不清楚管子是否已經刺穿了胃部，如已經刺穿，那拉取的時候可能會造成胃大出血的情況；三是食道在不進食的情況下為收縮狀，直徑就2公分左右，因為這根管子佔據了整個食管腔，被食道吸附，拉取時會有阻力；四是取管時患者將氣管插管，氣道被封堵，有可能發生誤吸，危急生命。

▲▼22歲女吞塑膠管，企圖催吐。（圖／翻攝自廣州日報）

▲取出的管子。（圖／翻攝自廣州日報）

醫院多個專家討論後決定，先採取內鏡下取管，失敗就從胃部開刀取管。消化內科主任岳輝4日為患者行胃鏡下食道異物取出術，經過多方嚴密配合，最後成功取出異物。醫生發現，整根催吐管長30多公分，被患者反復使用，還曾折斷過，中間用透明膠布纏繞。

岳輝說，這是自己遇到的第一例催吐管異物的患者，才知道有催吐這個群體的存在。他警告，盲目的插管對內臟的傷害非常大，「個人使用插管的方式催吐，很容易誤傷食道及胃部，如果插管的一端較尖也極有可能戳破器官，引起消化道穿孔。」

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