瘋電影／懸案密碼前傳：瓶中信　兒童連續失蹤無人報警

文／賴賴

瘋言瘋語：

北歐最擅長以冷冽的氛圍處理低調殘忍的家庭事件，而這部電影是相當恐怖的兒童失蹤事件，因為父母不報案，所以無法成為綁架案，這麼奇怪的事件頻繁發生，怎麼可能父母不報案，於是牽扯出信仰問題，電影力道十足，在劇情安排循序漸進，透過人物塑造來增加事件的複雜度，北歐風格的推理劇。

寒冷的北歐有得天獨厚的天氣氛圍加分這種片型，雲迷鎖霧的視覺環境，情緒壓抑瘋狂的犯罪動機，好像什麼事情在這種詭異的文化裡都可以發生，尤以宗教壓迫純樸人性，使許多不可思議的宗教規範都合理化，仗著龐大的組織力量，再讓上帝背黑鍋，什麼事情都可以順理成章地發生，一點也不意外，這部電影也就基於這個邏輯下，發生了最不可思議的案件。

電影流暢好看，這部懸案密碼的系列，都頗不錯看。

片 名：懸案密碼前傳：瓶中信

英文名稱：A Conspiracy Of Faith

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-11-29

片 長：01時51分

導 演：漢斯彼得穆蘭

演 員：法瑞斯法瑞斯(Fares Fares) 、 尼古拉雷卡斯(Nikolaj Lie Kaas) 、 保羅史維瓦漢黑根(Pal Sverre Valheim Hagen)

國 家：丹麥

語 言：丹麥語

發行公司：峻龍國際公司



劇情大綱

一個裝著一張陳舊信紙的瓶子在日德蘭半島被發現，從很久之前經過長距離的漂流來到這裡，無意間被打撈上岸信上的訊息難以解讀，直到一名調查人員無意間看出信件開頭用丹麥文寫著：「救命」。

求救信傳回丹麥後由懸案組負責調查，但在海水與時間的磨蝕下，信中以鮮血書寫的字跡大多變得模糊難辨，一場宛如文字解謎遊戲的辦案過程也火速展開，兩人被捲入一起驚悚的案件涉及一位精神病殺人犯，宗教狂熱及手足劫持事件，但他們的父母卻從不曾報案，這引起了卡爾與阿薩德注意，這究竟是父母狠心所為還是另有其不可告人的祕密？

▲越純樸的人心越容易被邪教壓榨。

▲天真的兒童莫名其妙的被擄走，父母怎麼可能不報警。

▲農村環境，反差駭人聽聞的案件。

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